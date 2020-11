Köln

"1Live Krone": Sender zeichnet beliebteste Musiker aus

21.11.2020, 01:41 Uhr | dpa

Beim Radiopreis "1Live Krone" werden heute (12 Uhr) die beliebtesten Musikerinnen und Musiker des Jahres gekrönt. Zwar ohne Gala, aber mit vielen Live-Konzerten lässt sich die Verleihung im Internet im Stream und im Radio verfolgen. Die besten Momente der Preisverleihung werden später im WDR-Fernsehen (20.15 Uhr) gezeigt. Gleich in mehreren Kategorien sind DJ Robin Schulz (beste Single, bester Dance Act), Rapperin Juju (beste Künstlerin, bester Hip-Hop Act) und Mark Forster (beste Single, bester Künstler) nominiert. In der Kategorie "Bester Newcomer Act" können unter anderem Rapperin Céline und die Band Provinz auf die begehrte Krone hoffen. Fans konnten bis Mittwoch über ihre Lieblinge abstimmen. Die Show wird in den Kölner WDR-Studios produziert.