Köln

Gastronomen wollen sich gegen Glühwein-Beschränkung wehren

11.12.2020, 11:39 Uhr | dpa

Gastronomen wollen sich gegen die Einschränkungen für den Ausschank von Glühwein in Köln wehren. Der Branchenverband Dehoga Nordrhein kündigte an, er werde am Freitag Klage beim Verwaltungsgericht Köln einreichen. Man stelle nicht nur die Sinnhaftigkeit der Einschränkungen infrage, hieß es. Sie seien auch "diskriminierend" und grenzten "an Schikane". "Die Tatsache, dass die Infektionszahlen nicht sinken, belegt, dass nicht die Gastronomie ursächlich für das Problem verantwortlich ist", erklärte Christoph Becker, Geschäftsführer des Dehoga Nordrhein in einer Mitteilung.

Köln hat den Ausschank von Glühwein und anderer alkoholischer Heißgetränke auf den Straßen deutlich eingeschränkt. Abgabe und Verkauf sind nun unter der Woche ab 16 Uhr im ganzen Stadtgebiet nicht mehr erlaubt. Freitags, samstags und sonntags greift die Regelung bereits ab 15 Uhr. Zuvor hatte es massive Kritik an den Glühweinständen in der Stadt und den daraus resultierenden sogenannten Glühweinwanderungen gegeben. "Glühweinstände unterlaufen unsere Kontaktbeschränkungen", sagte etwa der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach.