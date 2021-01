Nur mit Laub bedeckt

Kinder finden mehrere Handgranaten im Wald bei Köln

18.01.2021, 18:52 Uhr | dpa

Verrostete Handgranaten aus dem Zweiten Weltkrieg liegen auf dem Waldboden: Spielende Kinder hatten sie in einem Wald bei Köln entdeckt. (Quelle: Freiwillige Feuerwehr Overath/dpa)

Sie waren lediglich von ein paar Blättern bedeckt: In Overath bei Köln haben Kinder vier Handgranaten gefunden. Sie stammten wohl aus dem Zweiten Weltkrieg.

Spielende Kinder haben in einem Wald in Overath bei Köln vier amerikanische Handgranaten aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Granaten lagen unter Blättern auf dem Waldboden.



Glücklicherweise hätten die Kinder nach dem Fund am Samstagabend Verdacht geschöpft und die Polizei alarmiert, sagte am Montag eine Sprecherin der Feuerwehr. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf sprengte die Granaten am Sonntagvormittag.