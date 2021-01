Sinsheim

Köln ohne Czichos, Hoffenheim mit Nordtveit für Vogt

24.01.2021, 17:40 Uhr | dpa

Kölns Rafael Czichos in Aktion. Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Ohne Rafael Czichos muss der 1. FC Köln seine Partie in der Fußball-Bundesliga bei der TSG 1899 Hoffenheim bestreiten. Der Innenverteidiger, der zuletzt beim 2:1-Sieg auf Schalke ein Tor erzielte, fehlte am Sonntag wegen Oberschenkelproblemen. Für ihn rückte Noah Katterbach in die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol.

Bei den Hoffenheimern fällt Abwehrchef Kevin Vogt wie erwartet wegen seiner Schulterverletzung aus. Für ihn spielt Havard Nordtveit. Erstmals nach seiner Corona-Quarantäne und langwieriger Muskelprobleme stand bei den Kraichgauern der tschechische Flügelspieler Pavel Kaderabek im Kader.