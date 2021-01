Köln

Mordprozess: Angeklagter soll Ex-Geliebte ermordet haben

29.01.2021, 00:55 Uhr | dpa

Wegen Mordes an seiner Ex-Geliebten steht ein Angeklagter von heute (9.15 Uhr) an vor dem Kölner Landgericht. Der 47-Jährige soll der Frau im vergangenen Juli vor ihrer Wohnung in Leverkusen aufgelauert und sie mit einem Dolch getötet haben. Als Motiv nimmt die Staatsanwaltschaft an, dass das spätere Opfer die Beziehung zu dem Eritreer beendet hatte, nachdem es erfahren hatte, dass dieser zuvor bereits zweimal verheiratet war.

Bei der Tat soll der Mann laut Anklage äußerst brutal vorgegangen sein. Nachdem er die Frau bereits mit den ersten Messerstichen tödlich verletzt habe, soll er ihr "bewusst und gezielt" zahlreiche weitere Schnitte zugefügt haben. Ziel des Angeklagten sei es gewesen, der jungen Frau ein "möglichst großes Maß an Schmerzen" zu bereiten. Für den Prozess sind fünf Verhandlungstage bis Ende Februar vorgesehen.