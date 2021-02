Hochwasser in Köln

Rhein-Pegel übersteigt 8-Meter-Marke

02.02.2021, 09:57 Uhr | dpa

Angeschwemmte Äste und Dreck am Rhein: Der Wasserpegel steigt weiter an, wenn auch langsam. (Quelle: Marcel Sagemüller)

Tauwetter und Regen lassen den Rhein über die Ufer treten. Am Dienstagmorgen lag der Pegel in Köln bei 8,16 Meter – Tendenz steigend.

Hochwasser in Köln: Der Wasserstand des Rheins steigt bis voraussichtlich Dienstagabend langsam an. Wie die Stadtentwässerungsbetriebe Köln mitteilten, wird der erwartete Höchststand 8,40 Meter Kölner Pegel betragen. Am Dienstagmorgen (Stand 9.57 Uhr) wurde der Kölner Pegel mit 8,16 Metern ausgewiesen.



Ein Schild an einer Absperrung warnt vor Hochwasser: Nach Tauwetter und Regen steigen viele Flüsse an. (Quelle: Henning Kaiser//dpa)



er Schifffahrt auf dem Rhein droht bei Köln bereits am Dienstag eine Zwangspause. Wegen steigender Pegelstände ist die Schifffahrt auf dem Rhein bereits am Samstagmittag eingeschränkt worden. Ab einem Pegel von 6,2 Metern (Hochwassermarke 1) am Kölner Pegel müssen Schiffe langsamer und in der Mitte fahren, damit größere Wellen vermieden werden. Ab dem Pegelstand 8,30 Meter (Hochwassermarke 2) wird die Schifffahrt komplett gestoppt.

Die Stadt hatte in den vergangenen Tage bereits Maßnahmen ergriffen um dem steigenden Pegel des Rheins zu begegnen (hier finden Sie den stündlich aktualisierten Pegelstand).

Ein Mann läuft am Rhein entlang: Das Ufer steht bereits unter Wasser. (Quelle: Marius Becker/dpa/dpa)



Im Kölner Stadtteil Rodenkirchen hatten Arbeiter am Freitag Wasserschutzwände aufgestellt. Zudem wurden Pumpanlagen bereitgestellt, wie die Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) mitteilten. In Leverkusen richtete die Stadt in Rhein-Nähe unter anderem Halteverbotszonen ein und sperrte einen Radweg. Die Schutzwand vor der Kölner Altstadt wird aber wohl nicht aufgebaut werden müssen.

Arbeiter bauen Schutzwände vor einem Wohnhaus auf: Am Rheinufer im Stadtteil Rodenkirchen wappnet man sich für Hochwasser. (Quelle: Oliver Berg/dpa)

Die städtischen Entwässerungsbetriebe rechnen mit einer "langanhaltenden Hochwasserwelle" für diese Woche. Sie gehen davon aus, dass der Wasserstand bis Mitte dieser Woche weiter ansteige und schließen Wasserstände um die 8,40 Meter nicht aus.