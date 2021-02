Köln

1. FC Köln verleiht Modeste nach Frankreich

02.02.2021, 06:02 Uhr | dpa

Der 1. FC Köln verleiht seinen Stürmer Anthony Modeste bis zum Saisonende an den französischen Erstligisten AS Saint-Étienne. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Montagabend mit. Nach Angaben des französischen Clubs wurde im Leihvertrag keine Kaufoption für den 32-Jährigen verankert.

Modeste lief in dieser Saison nur achtmal für die Geißböcke auf - darunter ein Startelfeinsatz - und blieb dabei ohne Treffer. Insgesamt erzielte der Franzose bislang 56 Tore in 121 Spielen für die Kölner, die den 14. Tabellenplatz in der Bundesliga belegen. Saint-Étienne steht auf Rang 16 der Eliteklasse in Frankreich.