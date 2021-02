Köln

DFB-Pokal: Regionalligist Rot-Weiss Essen empfängt Kiel

07.02.2021, 19:58 Uhr | dpa

Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen empfängt im Viertelfinale des DFB-Pokals den Zweitligisten Holstein Kiel. Das ergab die Auslosung am Sonntag durch den Segler Boris Herrmann während der "Sportschau" der ARD in Köln. Die Essener hatten am Dienstag überraschend den Bundesligisten Bayer Leverkusen mit 2:1 nach Verlängerung aus dem Wettbewerb geworfen.

In den weiteren Partie spielen: Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund, Zweitligist SSV Jahn Regensburg gegen Werder Bremen sowie RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg. Die Spiele finden am 2. und 3. März statt. Die Halbfinal-Partien sind für den 1. und 2. Mai vorgesehen, das Endspiel steht am 13. Mai in Berlin an.