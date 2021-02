Köln

Geldautomatensprenger verurteilt

08.02.2021, 16:14 Uhr | dpa

Sie hatten Geldautomaten in die Luft gesprengt, aber keine Beute gemacht: Am Montag verurteilte das Landgericht Köln drei Männer im Alter zwischen 20 und 31 Jahren wegen Herbeiführens von Sprengstoffexplosionen sowie versuchten schweren Diebstahls. Der 31-Jährige wurde zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren ohne Bewährung verurteilt. Die beiden 20 und 27 Jahre alten Angeklagten erhielten hingegen Strafen zur Bewährung von jeweils zwei Jahren, wobei der 20-Jährige nach Jugendstrafrecht verurteilt wurde.

Bis zu acht Sprengungen waren dem Trio von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen worden. Bei der Tat in einer Bankfiliale in der Duisburger Innenstadt hatten die Angeklagten laut Urteil beim Einlassen eines Gas-Sauerstoffgemischs in den Geldautomaten neben einem Alarm auch eine Nebelanlage ausgelöst. Wegen mangelnder Sicht hatten die Täter ihr Vorhaben abbrechen müssen und waren geflohen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro.

Nach Angaben vor Gericht ist der 20 Jahre alte Angeklagte niederländischer und marokkanischer Staatsangehöriger. Die 27 und 31 Jahre alten Angeklagten gaben an, Niederländer zu sein.

Als die Gruppe in einem ebenfalls in Duisburg gelegenen Garagenhof das Tatfahrzeug gegen ein Fluchtfahrzeug zur Weiterfahrt in die Niederlande tauschen wollte, wurde sie von der Polizei umstellt. Der 31-jährige Fahrer hatte zwar noch versucht den Weg frei zu rammen, war aber am geschlossenen Garagentor gescheitert.