Köln

Raubüberfällen auf Senioren: Zwei Haftbefehle vollstreckt

09.02.2021, 07:53 Uhr | dpa

Nach Raubüberfällen auf ältere Menschen hat die Kölner Polizei am Dienstagmorgen Haftbefehle gegen zwei 38 und 39 Jahre alte Beschuldigte vollstreckt. Laut Mitteilung durchsuchten Ermittler in den Morgenstunden eine Autowerkstatt in Wesseling im Rhein-Erft-Kreis sowie Wohnungen in Weilerswist, Zülpich (beides Kreis Euskirchen), Solingen, Hattingen (Ennepe-Ruhr-Kreis) und Erftstadt (Rhein-Erft-Kreis). Zu den Hintergründen wollten sich Polizei und Staatsanwaltschaft im Laufe des Tages äußern.