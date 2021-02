Corona-Blog

Inzidenzzahl steigt in Köln auf fast 70

18.02.2021, 09:17 Uhr | t-online

Szene aus dem Kölner Impfzentrum (Archivbild): In den Messehallen wird der Impfstoff verabreicht. (Quelle: Future Image/imago images)

In Köln ist die Inzidenzzahl wieder leicht angestiegen. Es sind neue Todesfälle gemeldet worden.

Köln befindet sich weiterhin im Lockdown. Wie ist die aktuelle Corona-Situation in der Domstadt?

Am Donnerstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut eine Inzidenz von 69,4 in Köln und insgesamt 32.673 bekannt gewordene Infektionen seit Pandemiebeginn. Seit dem Vortag sind 160 neue Fälle registriert worden. Fünf weitere Menschen sind an oder mit Corona gestorben, womit sich die Gesamtzahl der Todesfälle auf 497 erhöht.

Am Mittwochmorgen meldete das Robert Koch-Institut eine Inzidenz von 64,9 in Köln und insgesamt 32.513 bekannt gewordene Infektionen seit Pandemiebeginn. Im Vergleich zum Vortag sind somit 69 neue Fälle registriert worden. In Köln sind sechs weitere Menschen an oder mit Corona gestorben (insgesamt 492 Todesfälle).

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat sich für einen härteren Kurs bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie ausgesprochen. "In dieser Phase der Pandemie halte ich einen kurzen, konsequenteren Lockdown für zielführend, wenn es darum geht, dass wir die Corona-bedingten Einschränkungen damit möglichst schnell und nachhaltig lockern können", sagte die parteilose Politikerin dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Mehr dazu lesen Sie hier.

In einem Pflegeheim in Köln hat sich die Zahl der Todesopfer nach einem Corona-Ausbruch auf 13 Bewohner erhöht. Das schilderte der Vorstand der Synagogen-Gemeinde Köln am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Von 63 Bewohnern waren nach Mitteilung vom Montag elf Personen "an oder mit Corona verstorben", nun seien zwei weitere Todesfälle zu beklagen. Nahezu alle anderen Bewohner und mehr als 20 Pflegekräfte seien infiziert.

Dienstag, 16. Februar: Inzidenzzahl in Köln geht wieder leicht zurück – weitere Todesfälle

Am Dienstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut für Köln eine Inzidenzzahl von 68,6. Am Vortag waren die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner mit 70,8 angegeben worden. Insgesamt wurde der 32.444 Fall seit Beginn der Pandemie gemeldet, das ist ein Plus von 71 neu registrierten Fällen im Vergleich zum Vortag.

Zudem gibt es fünf weitere Todesfälle: Die Gesamtsumme der an oder mit Corona Verstorbenen erhöhte sich von 481 auf insgesamt 486.

Laut Angaben der Stadt Köln soll es sich bei den Verstorbenen um eine 61-Jährige, eine 82-Jährige, eine 93-Jährige, einen 94-Jährigen und einen 95-Jährigen handeln, die alle mehrfach vorerkrankt waren.

Corona-Ausbruch im Pflegeheim: 11 Todesfälle

In einem Pflegeheim in Köln ist es nach einem Corona-Ausbruch zu elf Todesfällen gekommen. Das teilte die Synagogen-Gemeinde Köln mit. Von ursprünglich 63 Bewohnern seien elf Personen "an oder mit Corona verstorben". Nahezu alle anderen Bewohner und mehr als 20 Pflegekräfte seien positiv getestet worden.

Corona-Neuinfektionen in NRW nahezu unverändert

Die Corona-Neuinfektionen halten sich in Nordrhein-Westfalen aktuell auf einem nahezu unveränderten Niveau: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag laut RKI bei 56,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

Am Montag war ein Wert von 56,6 ausgewiesen worden. Allerdings meldeten die Gesundheitsämter dem RKI binnen eines Tages 709 Neuinfektionen und weitere 94 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Montag, 15. Februar: Über 400 Corona-Fälle mit mutierten Varianten in der Stadt Köln

In Köln wurden bislang 321 Fälle der mutierten britischen Coronavirus-Variante und 122 Fälle der südafrikanischen Variante nachgewiesen, teilte die Stadt am Montag mit.

RKI meldet wieder höhere Inzidenz

Laut dem Robert Koch-Institut ist die Inzidenzzahl in Köln wieder angestiegen. Am Montagmorgen wurde der Wert mit 70,8 angegeben. Am Sonntag wurde die Inzidenz noch mit 65,8 angegeben. In Köln wurden seit Beginn der Pandemie 32.373 Fälle gezählt. Insgesamt gab es 481 Todesfälle.

Todesfälle im Kölner Pflegeheim

Im Elternheim der Synagogen-Gemeinde in Köln-Ehrenfeld sind neun von 71 Bewohnern an oder mit Corona gestorben. Offenbar stehe dies in Zusammenhang mit eines verschobenen Impftermins mangels ausreichend Impfstoff. Das berichtet die "Bild am Sonntag". Des weiteren sind 58 Bewohner und 20 Pflegekräfte infiziert.

Sonntag, 14. Februar: Inzidenz in Köln sinkt weiter

Am Sonntag liegt die Inzidenz in Köln laut RKI bei mittlerweile 65,8. Aktuell gibt es 32.276 Corona-Fälle sowie mit 481 drei weitere Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind.

Samstag, 13. Februar: RKI gibt neue Infektionszahlen für Köln raus

Laut dem RKI liegt die Inzidenz in Köln bei 67,7. Insgesamt zählt das Institut den 32.166 Corona-Fall in Köln seit Beginn der Zählung. Seitdem sind 478 Menschen gestorben, die positiv auf Corona getestet wurden.

Inzidenzwert in NRW sinkt weiter

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen geht weiter zurück. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Samstag 57 Ansteckungen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner und 1.672 Neuerkrankungen in den zurückliegenden 24 Stunden. Den niedrigsten Wert von Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen hatte die Stadt Münster mit einer Inzidenz von 15,9. Mehr dazu hier.

Freitag, 12. Februar: Inzidenzzahl fällt auf 69,4

Laut dem RKI liegt die Inzidenzzahl in Köln nun bei 69,4 (Vortag: 77,1). Dies ist die Anzahl der Personen, die sich in Köln durchschnittlich je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den letzten sieben Tagen mit Corona infiziert haben. Nach den neuen Vorgaben der Bund- und Länderkonferenz wird ein Inzidenzwert von 35 angestrebt.

Donnerstag, 11. Februar: Schwangere muss nicht auf Corona-Station arbeiten

Die schwangere Ärztin muss nicht weiter auf der Station mit Covid-Patienten arbeiten. Darauf einigten sich am Donnerstag der Arbeitgeber der 29-Jährigen, ein Krankenhaus in Erftstadt bei Köln, sowie die Klägerin. Ferner sicherte das Krankenhaus die Weiterbeschäftigung der Medizinerin und ihre Fortbildung zur Ärztin für Innere Medizin zu.

Der Anwalt der Frau hatte der Klinik vorgeworfen, trotz Kenntnis von der Schwangerschaft "keine arbeitgeberseitige Vorsorge für die Gesundheit der Mitarbeiterin und ihres ungeborenen Kindes getroffen" zu haben.

Mittwoch, 10. Februar: Vier Bewohner in Kölner Heim verstorben

In einem Pflegeheim im Stadtteil Ehrenfeld ist Anfang Februar ein größerer Corona-Ausbruch bekannt geworden. Laut dem "Kölner Stadt-Anzeiger" hatten sich 49 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Nun sollen vier davon verstorben sein. In der Einrichtung leben laut dem Bericht 71 alte Menschen. Die Bewohner hätten am 5. Februar geimpft werden sollen.

NRW nutzt sieben Dosierungen aus einer Impfstoffkapsel

In Nordrhein-Westfalen können unter bestimmten Bedingungen auch sieben Impfdosen aus einer Phiole des Corona-Impfstoffs von Biontech/ Pfizer genutzt werden. "Sofern aus einem Vial sieben vollständige Einzeldosen entnommen werden können, bestehen keine Bedenken, damit eine weitere Person zu impfen", erklärt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Düsseldorf und bestätigt damit einen Bericht des "Kölner Stadt-Anzeiger".

Allerdings dürfe der Impfstoff aus verschiedenen Ampullen nicht vermischt werden. Bislang sind nach offizieller Zulassung sechs Dosen in den Phiolen enthalten. Diese seien aber aus technischen Gründen regelmäßig überfüllt, hieß es weiter.

Dienstag, 9. Februar: Stadt macht neue Angaben zur Verbreitung von Mutationen

Die Stadt Köln hatte am Dienstag gemeldet, dass bis 8. Februar 221 Fälle der mutierten britischen Coronavirus-Variante und 93 Fälle der südafrikanischen Variante nachgewiesen wurden.

Die Stadt Köln wies am Dienstag eine Inzidenzzahl von 79 aus. Die Reproduktionszahl lag bei 1,18. Der 31.671 bestätigte Coronavirus-Fall wurde ausgewiesen (Vortag: 31.594). Dem Gesundheitsamt wurden drei weitere verstorbene Personen gemeldet, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Sie waren zwischen 80 und 85 Jahre alt und alle mehrfach vorerkrankt, heißt es. Bislang sind damit 464 Bewohner verstorben, die positiv auf -19 getestet wurden.

Corona-Pandemie erschwert Hilfe für Drogenabhängige

Saubere und geschützte Drogenkonsumräume sind in Köln knapp. Bei dem mobilen Drogenbus am Cäcilienhof arbeiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teils an der Kapazitätsgrenze.

Ein Obdachloser in einer Kölner U-Bahnstation (Symbolbild): Bei vielen führt die Wohnungslosigkeit in die Alkohol- oder Drogenabhängigkeit. (Quelle: Future Image/imago images)

Die Corona-Krise erschwert die Arbeit mit den Suchtkranken zusätzlich. Um bei Notfällen rechtzeitig eingreifen zu können, ist es wichtig, Gestik und Mimik der Konsumierenden zu beobachten – das falle nun wegen der Maske weg, erzählt eine Sozialarbeiterin gegenüber t-online. Lesen Sie die Hintergründe hier.

Disclaimer: Da neue Infektionen zudem mit einer gewissen Verzögerung an das RKI gemeldet werden, werden die Fallzahlen und der daraus resultierende Inzidenzwert in der Regel eher als zu niedrig angegeben. Häufig basieren die Werte auf unvollständigen Daten. Die aktuell gemeldeten RKI-Tageswerte stellen daher eine potenziell trügerische Momentaufnahme dar und sollten nicht ohne Berücksichtigung weiterer Faktoren als Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen in der Pandemie herangezogen werden.