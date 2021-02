Aktion an Karneval

Greenpeace bringt Düsseldorfer Wagen nach Köln

15.02.2021, 11:27 Uhr | t-online, dpa

Wegen des Lockdowns ist die Kölner Innenstadt am Rosenmontag so leer wie lange nicht mehr. Eine Aktion von Greenpeace sorgte vor dem Dom dennoch für Aufsehen.

Der Straßenkarneval mit dem Rosenmontagszug fällt in Köln in diesem Jahr aus. Ein Wagen ist am Montagmorgen dennoch an prominenter Stelle in der Kölner Innenstadt platziert. Dahinter steckt eine Protest-Aktion von Greenpeace.



Der Karnevalswagen des Düsseldorfer Wagenbauers Jacques Tilly zeigt die Kirche des Dorfes Keyenberg, einen Braunkohlebagger und eine Karikatur des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten und Parteivorsitzenden der CDU, Armin Laschet. Damit will Greenpace ein Zeichen gegen die Klimapolitik von Laschet setzen.