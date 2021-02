Leere Straßen

Ruhige Nacht nach Rosenmontag in Köln

16.02.2021, 08:20 Uhr | dpa

Kein Rosenmontagszug, keine Party: Die Jecken haben sich in Köln offenbar an die Corona-Regeln gehalten. Auch in einer weiteren Karnevalshochburg blieb es ruhig.

In der Nacht nach dem Rosenmontag ist es in den Karnevalshochburgen in Nordrhein-Westfalen ruhig geblieben. "Wir haben keine Corona-Verstöße registriert", sagte ein Sprecher der Kölner Polizei am Dienstagmorgen. Es habe keine größeren Ansammlungen gegeben, auch Karnevalspartys hätten nicht aufgelöst werden müssen. Auch in Düsseldorf blieb nach ersten Erkenntnissen der Polizei ruhig.

Wegen der Corona-Pandemie haben sich die Narren in diesem Jahr mit einem Rosenmontag ohne Karnevalszüge abfinden müssen. In Köln waren nur einzelne Karnevalisten den verwaisten Weg des Rosenmontagszugs abgegangen. Auch sonst war in der Stadt eine "trostlose Leere", wie t-online beobachtet hat.

Auch in weiterer Karnevalshochburg blieb es ruhig



In Düsseldorf waren immerhin acht Motto-Wagen auf der Straße. Pandemiebedingt rollten die überlebensgroßen Karikaturen jedoch nicht als Zug, sondern getrennt voneinander durch die Stadt.

Im vergangenen Jahr hatten noch Hunderttausende die Straßen in Köln und Düsseldorf gesäumt. Dabei war es auch zu zahlreichen Einsätzen von Polizei, Rettungseinsätzen und Feuerwehr gekommen. Nach dem Rosenmontag 2020 waren etwa bei der Kölner Polizei 169 Anzeigen eingegangen, etwa wegen Körperverletzung und sexueller Belästigung.