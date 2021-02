Bremerhaven

0:2 gegen Köln: Vierte Bremerhaven-DEL-Niederlage in Serie

16.02.2021, 21:05 Uhr | dpa

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben in der Deutschen Eishockey Liga erneut verloren. Die Seestädter unterlagen am Dienstag den Kölner Haien mit 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) und kassierten die vierte Niederlage in Serie. In der Nordstaffel fiel die Mannschaft von Trainer Thomas Popiesch hinter den Eisbären Berlin und der Düsseldorfer EG auf Rang drei ab.

Jonathan Matsumoto (16. Minute) im ersten Drittel und Lucas Dumont (27.) im Mitteldrittel erzielten für die Gäste die Treffer. Neben den Torschützen konnten bei den Haien vor allem die Defensiv-Reihen überzeugen. Lediglich 14 Schüsse der Pinguins kamen auf das Tor von Goalie Justin Pogge.