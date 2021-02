Frühlingswetter lockt

Kölner Polizeipräsident appelliert: "Sonnen-Spots" meiden

22.02.2021, 18:21 Uhr | dpa

Kölns Polizeipräsident mahnt die Bürger an, das warme Wetter an anderen Orten als den "Sonnen-Spots" zu genießen. Corona kenne schließlich keine Schönwetter-Pause.

Der Polizeipräsident von Köln, Uwe Jacob, hat an die Bevölkerung der Millionenstadt appelliert, das Frühlingswetter dezentral zu genießen und die beliebten "Sonnen-Spots" der Stadt zu meiden. "Nutzen Sie die Naherholungsflächen in ihren Veedeln. Auch dort kann man an der frischen Luft entspannen", erklärte Jacob am Montag. "Wenn wir die Sehnsucht nach sozialem Leben und Gemeinschaft über die Vernunft stellen, wird uns das den nächsten Rückschlag einbringen. Corona kennt keine Schönwetter-Pause."

Für Ausflüge im Frühling sei es wichtiger denn je, die geltenden Regeln zu beachten. Laut Kölner Polizei waren am Wochenende viele Menschen unterwegs, ohne gesetzliche Kontaktbeschränkungen, Abstandsregelungen oder die Maskenpflicht einzuhalten. Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes und die Polizei stellten insgesamt rund 550 Verstöße fest.