Missbrauch in Bergisch Gladbach

Polizei Köln nicht mehr in ganz NRW für Missbrauchskomplex zuständig

12.03.2021, 18:12 Uhr | AFP

Eingang zum Wohnhaus einens Täters in Bergisch Gladbach (Archivbild): Die Hausdurchsuchungen in der Stadt hatten einen riesiges Missbrauchsnetzwerk in ganz Deutschland offengelegt. (Quelle: Reichwein/imago images)