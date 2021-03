Einsatz in Köln

Passanten entdecken Leiche im Rhein

13.03.2021, 14:04 Uhr | t-online

Bei einem Feuerwehreinsatz in Köln wurde eine Person leblos aus dem Wasser geborgen. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe des Todes.

Am Rheinufer in Köln haben Passanten am Samstagmorgen eine Leiche entdeckt. Das bestätigte die Polizei Köln auf Nachfrage von t-online. Am Raumannskaul wurde die leblose Person von der Feuerwehr aus dem Wasser geborgen.

Nähere Informationen liegen noch nicht vor. Allerdings geht die Polizei aktuell von einem Suizid aus, wie ein Sprecher berichtete.



"Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe."