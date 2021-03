Corona-Regeln missachtet

Illegale Techno-Party mit 34 Personen in Köln aufgelöst

14.03.2021, 16:17 Uhr | dpa, t-online

Polizeiwagen mit Blaulicht: Die Polizei hat in Köln eine illegale Party beendet. (Quelle: Sabine Gudath/Symbolbild/imago images)

Die Kölner Polizei hat eine illegale Party in Porz aufgelöst. Anwohner hatten sich über laute Musik beschwert. Die Beamten trafen vor Ort 34 Personen an.

Eine illegale Techno-Party mit 34 Menschen ist in Köln-Porz von der Polizei aufgelöst worden. Anwohner hatten gegen drei Uhr in der Nacht zum Sonntag die Feier in einem Hinterhaus gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Die eintreffenden Beamten stellten die Personalien der Anwesenden fest und erteilten Platzverweise.



Ein 20 Jahre alter Mann soll die Polizisten bespuckt haben. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Die übrigen Teilnehmer erwarten demnach Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung.