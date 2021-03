Ab Dienstag

Tickets für Warhol-Ausstellung wieder verfügbar

29.03.2021, 19:40 Uhr | t-online

Drei Wochen nach der Öffnung sind nun wieder Tickets für die beliebte Andy-Warhol-Ausstellung im Museum Ludwig verfügbar. Diese können ausschließlich online gebucht werden.

Als das Museum Ludwig in Köln am 9. März nach langer Corona-Pause seine Andy-Warhol-Ausstellung für Besucher öffnen durfte, war der Andrang so groß, dass der Online-Server zusammenbrach. Nun gibt es ab Dienstag, den 30. März wieder die Möglichkeit, an die begehrten Tickets zu kommen.



Ab 8 Uhr können diese für den Zei­traum vom 31. März bis 5. April gekauft werden, allerdings weder telefonisch noch per Mail, son­dern aussch­ließlich on­­line via koelnticket.de. An der Mu­se­um­skasse vor Ort können keine Eintrittskarten erworben werden, wie das Museum auf seiner Webseite schreibt. Führun­­gen durch die Auss­tel­lung sind zudem mo­­men­­tan nicht möglich. Ein tagesaktueller Nachweis eines negativen Corona-Tests ist für den Besuch unbedingt notwendig.

Sofern es die Coro­na-Schutzverord­nung zulässt, wird bis zum 13. Juni immer mon­tags das Konti­ngent an Tick­ets für die laufende Woche freigeschal­tet.