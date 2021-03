Köln

Zoll kontrolliert Amazon-Paketzusteller in Köln

31.03.2021, 09:37 Uhr | dpa

Das Wappen des Zolls ist am Ärmel eines Zollbeamten zu sehen. Foto: picture alliance / dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Zoll und Polizei haben am Mittwochmorgen Paketzusteller des Online-Händlers Amazon in Köln kontrolliert. Geprüft werde unter anderem, ob Fahrer über Subunternehmerketten unterhalb des gesetzlichen Mindestlohns oder sogar schwarz beschäftigt würden, sagte ein Zollsprecher. Polizeibeamte überprüften den Zustand der Lieferwagen. Bei früheren Kontrollen anderer Lieferdienste im Kölner Raum habe es teils erhebliche Verstöße gegeben, sagte der Sprecher. Über die Ergebnisse der Großkontrolle will der Zoll im Laufe des Tages berichten.