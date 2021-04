Unfall in Köln

Bagger kracht in Bahnbrücke – Fahrer verletzt

14.04.2021, 14:11 Uhr | t-online

Blick in die Aachener Straße: Wegen eines Unfalls kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (Quelle: Polizei Köln)

In Köln ist ein Baggerfahrer unter einer Brücke hängengeblieben. Wegen des Unfalls musste die Aachener Straße gesperrt werden – der Fahrer kam ins Krankenhaus.

Am Mittwochmorgen musste die Aachener Straße in Köln wegen eines Unfalls zwischenzeitlich gesperrt werden: Ein Bagger war in Höhe der Moltkestraße beim Versuch, durch eine Bahnbrücke zu fahren, mit dem Baggerarm daran hängen geblieben.



Gesplitterte Scheibe: Bei dem Unfall wurde der Baggerfahrer verletzt. (Quelle: Polizei Köln)



Wie die Polizei mitteilte, kam der 28-jährige Baggerfahrer in ein Krankenhaus.

An der Brücke sei nach ersten Erkenntnissen nur ein leichter Sachschaden festgestellt worden. Die Bergung und die Aufräumarbeiten nach dem Unfall führten zu Beeinträchtigungen im Verkehr.