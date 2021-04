Peter Brings trauert

"Willi, dein Weg durchs Leben war wild wie der Rhein"

Peter Brings ist Frontmann der Kölsch-Band "Brings" ("Superjeilezick"). Er kannte Willi Herren gut. In einem emotionalen Brief nimmt der Kölner bei t-online Abschied.

Lieber Willi,

am Ende ist doch nur wichtig, was bleibt. Ein Song, ein Film, ’ne Show, was auch immer. Ich sehe dich in der Glotze und die sagen, du seist tot. Kommt mir nicht wirklich so vor, fast wie in einem Film. So schnell geht das und auf einmal bist du nicht mehr da.



Du hast immer Vollgas gegeben und ich habe mir des Öfteren Sorgen gemacht, ob das wohl gut geht. Aber du hast immer wieder die Kurve gekriegt. Manche sind halt stärker, als man glaubt. Mir hat das sogar hin und wieder Respekt abverlangt, wie du dein Ding durchgezogen hast. Voll chaotisch, aber immer mit Herz. Alter, musste das so heimlich sein, so still? Eigentlich gar nicht deine Art!



Dein Weg durchs Leben war so kurvig und wild wie der Rhein – und mindestens so gefährlich. Wer da nicht schwimmen kann, geht unter. Da, wo du warst, tanzte der Bär auf dem Tisch. Ich hab dich ein paar mal auf den Bühnen unserer Stadt getroffen und das war immer Ausnahmezustand.



Am Ende bist du dann nur vorangegangen...

Dein Pitter