Köln

Versammlung des FC digital

07.05.2021, 09:53 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln wird seine ordentliche Mitgliederversammlung am 17. Juni digital durchführen. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Man habe lange auf eine hybride Versammlung gehofft, bei der ein Teil der Mitglieder persönlich anwesend ist, erklärte Präsident Werner Wolf. "Unsere Mitglieder und wir als Veranstalter brauchen jetzt aber Planungssicherheit, wir müssen fristgerecht einladen", sagte Wolf: "Zwar werden glücklicherweise immer mehr Menschen geimpft, dennoch gibt es am 17. Juni voraussichtlich keine Chance auf eine größere persönliche Zusammenkunft. Das hat uns auch das Kölner Gesundheitsamt klar signalisiert."