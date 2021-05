Köln

Betrunkener fährt mit Auto entgegen der Fahrtrichtung

14.05.2021, 18:28 Uhr | dpa

Ein 30-Jähriger hat in Köln seinen Wagen als Falschfahrer auf eine Brücke gesteuert. Der Mann sei am Donnerstagabend unter erheblichem Alkoholeinfluss entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf die Flussquerung gefahren, berichtete die Polizei am Freitag. Auf der Brücke verursachte er eine Kollision mit leichtem Sachschaden. Später stoppten ihn Einsatzkräfte, die von mehreren Verkehrsteilnehmern alarmiert worden waren. Sie stellten den Führerschein des Mannes und seinen Kleinwagen sicher. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als zwei Promille.