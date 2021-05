Demonstration auf dem Heumarkt

"Jerusalem brennt und wir brennen mit"

15.05.2021, 16:21 Uhr | t-online, dpa

Der Nahost-Konflikt hat auch Deutschland erreicht: In Köln und anderen deutschen Städten sind Pro-palästinensische Proteste angekündigt. Zuvor gab es scharfe Kritik an den Demonstrationen.

Angesichts der Eskalation des Konfliktes zwischen Israel und der palästinensischen Hamas hatte es in den vergangenen Tagen in mehreren deutschen Städten antisemitische und anti-israelische Demonstrationen gegeben. Am Samstag wollen erneut in Köln, Berlin und anderen Städten verschiedene Palästinensergruppen auf die Straßen gehen.



In Köln findet seit 16 Uhr eine Versammlung auf dem Heumarkt statt, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten rechnen mit 300 bis 400 Teilnehmenden, bisher haben sich etwa 200 Menschen auf dem Platz eingefunden. Trotz mehrfacher Aufforderungen werden die Abstandsregelungen nicht eingehalten. Um diese durchzusetzen, sucht der Veranstalter weitere freiwillige Ordner. Die Polizei droht bereits damit, die Versammlung aufzulösen.



Die Demonstrierenden halten sich an die Maskenpflicht: Um die Abstandsregelungen ebenfalls durchzusetzen, sucht der Veranstalter weitere Ordner. (Quelle: Stefan Rahmann/imago images)



"Jerusalem brennt"

Neben den Sprechchören, die ein freies Palästina fordern, wird von den Veranstaltern der Kundgebung auch eine Telefonnummer eines Anwalts bekannt gegeben. Sollte ein Teilnehmer während des Protestes verhaltet werden, sollen unter dieser Nummer pro-palästinensiche Anwälte erreichbar sein, berichtet ein Reporter von t-online vor Ort.

In den Sozialen Medien zu Protest aufgerufen

Hintergrund der Proteste ist der Tag der Nakba ("Katastrophe"), an dem Palästinenser der Vertreibung und Flucht Hunderttausender Araber im Zuge der israelischen Staatsgründung am 14. Mai 1948 gedenken. Zuvor wurde in Sozialen Medien zum Protest in Köln aufgerufen. In einem Facebook-Post einer der Gruppen heißt es, man wolle für eine Befreiung Palästinas kämpfen, und "eine Welt, in der Palästina vom Meer bis zum Fluss frei sein wird" – also die Abschaffung des Staates Israel.

Die Polizei Köln erklärte t-online, dass sie die Versammlungslage beobachten werde. In den vergangenen Tagen war es unter anderem in Gelsenkirchen und Münster angesichts der eskalierenden Lage im Gaza-Konflikt zu Demonstrationen mit antisemitischen Sprechchören und der Verbrennung israelischer Fahnen gekommen. In Bonn kam es zu Steinwürfen auf die Synagoge.

Integrationsbeauftragte verurteilt Demos scharf

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz, hat Attacken auf Synagogen und andere antisemitische Übergriffe in Deutschland scharf kritisiert. "Hass, Hetze und Gewalt gegen Jüdinnen und Juden, jüdische Symbole und Einrichtungen sind absolut inakzeptabel und niemals zu rechtfertigen. Das Demonstrationsrecht und die Meinungsfreiheit enden, wo Judenhass beginnt", sagte die CDU-Politikerin der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Mehr dazu lesen Sie hier.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht rief dazu auf, sich an die Seite Israels zu stellen. "Wir alle sind aufgefordert, klare Position zu beziehen, wenn Jüdinnen und Juden angegriffen werden – sei es im Netz oder im realen Leben", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). "Wir stehen fest an der Seite Israels und bekunden unsere uneingeschränkte Solidarität." Der Raketenbeschuss sei durch nichts zu rechtfertigen. "Israel hat das Recht, sich gegen den brutalen Terror der Raketenangriffe zu verteidigen."