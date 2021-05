Köln

Reul bei Schabbat-Gottesdienst in Kölner Synagoge

17.05.2021, 10:21 Uhr | dpa

Innenminister Herbert Reul (CDU) hat am vergangenen Samstag den Gottesdienst zum Schabbat in der Kölner Synagoge besucht. Das bestätigte ein Ministeriumssprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die "Bild"-Zeitung hatte zuvor berichtet.

"Der kurzfristig geäußerte Wunsch zur Teilnahme wurde vom Vorstand der Synagogen-Gemeinde Köln gerne angenommen", hieß es in einer Mitteilung der Gemeinde. "Das vom Besuch ausgehende Signal ist für die jüdische Gemeinschaft in Köln und ganz NRW bedeutsam", so der Vorstand: "Es unterstreicht die Solidarität und Verbundenheit von Herbert Reul und der Landesregierung mit den etwa 4000 Mitgliedern der Synagogen-Gemeinde Köln."