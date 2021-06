Handwerkskammer zu Köln (HWK) wirbt für Ausbildung

Bitte einsteigen, hier fährt das Handwerk vor

04.06.2021

Seit dem 1. Juni fährt eine Stadtbahn der Kölner Verkehrsbetriebe in neuem Design durch die Stadt. Die Handwerkskammer zu Köln (HWK) wirbt mit der auffälligen Fahrzeugbeklebung für den Beruf, dem man nachsagt, er habe goldenen Boden.

Wer dieser Tage an den Haltestellen der KVB-Linien 3, 4, 5, 13, 16 und 18 wartet, blickt ab sofort immer wieder in die Gesichter von echten Handwerkerinnen und Handwerkern aus der Region. Für die Kampagne der Handwerkskammer zu Köln machen Auszubildende, Ausbildungsbotschafterinnen und -botschafter, Gesellinnen und Gesellen sowie Handwerksmeisterinnen und -meister auf das moderne, innovative, nachhaltige und zukunftssichere Handwerk aufmerksam. Mit einer – in ansprechendem Design – neu gestalteten Stadtbahn der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) wirbt die Handwerkskammer zu Köln für ihren AusbildungsCampus und zeigt sich mit diesem offensiven Ausbildungs-Recruiting überaus modern und beweglich.

Eine im wahrsten Sinne des Wortes "abgefahrene" Idee und ein genialer Schachzug obendrein, wenn man bedenkt, dass viele junge Erwachsene, für die die Frage nach der beruflichen Orientierung gerade eine Rolle spielt, tagtäglich mit dem ÖPNV unterwegs sind. "Um möglichst viele junge Menschen abzuholen, die sich gerade mit der Frage beschäftigen, was sie beruflich mit ihrem Leben anfangen möchten, haben wir uns entschlossen eine Stadtbahn zu gestalten. Sie wird täglich auf verschiedenen Linien in der Region unterwegs sein. Mit einem frischen, mobilen Design erreichen wir dabei genau unsere Zielgruppe: Wer in 'unsere' Stadtbahn einsteigt, gelangt nicht nur an sein persönliches Ziel, sondern kommt auch dem Handwerk näher", erklärt Garrelt Duin, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer zu Köln.

Mit der umgestalteten Stadtbahn zeigt die Handwerkskammer aber nicht nur die Vielfalt der 130 Ausbildungsberufe ihres Wirtschaftsbereichs, sondern ermöglicht Interessierten auch die schnelle und unkomplizierte Kontaktaufnahme mit dem Team der Karrierewerkstatt. Interessenten können sich entweder über das Scannen eines auf Augenhöhe angebrachten QR-Codes oder per WhatsApp über die Mobilfunknummer 0151 40152386 direkt mit den Beraterinnen und Beratern der Karrierewerkstatt in Verbindung setzen.

Mit ihren individuellen und vielschichtigen Beratungs- und Vermittlungsangeboten ist die Karrierewerkstatt ein wichtiger handwerklicher Baustein, um die Attraktivität der dualen Berufsausbildung in der Region zu steigern: "Wir arbeiten mit voller Kraft daran, dass aus der Corona-Krise keine Ausbildungs- und als Folge davon eine Fachkräftekrise wird. So sollen unsere Karrierewerkstatt und auch die neu gestaltete Stadtbahn die Weichen dafür stellen, dass Ausbildung und Handwerk in der Gesellschaft mehr Wertschätzung erfahren", erläutert Garrelt Duin. Kammerpräsident Hans Peter Wollseifer, der den Kölner Sommer der Beruflichen Bildung ausgerufen hat, ist es wichtig in diesem Ausbildungsjahr in Sachen Nachwuchs-Recruiting in die Offensive zu gehen: "Mit unserer KVB-Bahn unterstützen wir nach Kräften sowohl die Jugendlichen, als auch unsere Mitgliedsunternehmen im Kammerbezirk".

Es kann also durchaus passieren, dass der Einstieg in die neu gestaltete Stadtbahn vielen jungen Menschen den Einstieg in eine berufliche Laufbahn im Handwerk schmackhaft macht. Im Idealfall endet deren Fahrt dann an der Haltestelle "Alter Flughafen Butzweilerhof" in Köln-Ossendorf in unmittelbarer Nähe des AusbildungsCampus der Handwerkskammer zu Köln, wo für viele junge Menschen der Weg ins Berufsleben beginnt.

