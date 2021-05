Unfall am Rheinufer

Motorboot in Köln havariert – zwei Personen gerettet

24.05.2021, 10:14 Uhr | t-online

Am Rheinufer kam es zu einem nächtlichen Rettungseinsatz für Feuerwehr und Wasserschutzpolizei: Ein Motorboot ist in Köln auf Grund gelaufen.

In der Nacht zu Pfingstmontag hat es einen Unfall auf dem Rhein in Köln gegeben. Ein Motorboot ist dabei auf Grund gelaufen. Wie der "Express" berichtet, ereignete sich eine Havarie am Rheinufer in Rodenkirchen gegen 23 Uhr.

Die Feuerwehr holte zwei Menschen von Bord und sicherte das Boot mit Tauen, heißt es. Nun muss sich offenbar der Eigentümer um die Bergung kümmern. Warum das Boot havariert war, sei noch unklar.