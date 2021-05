Köln

Pokalfinale: Eintracht-Fußballerinnen fordern VfL Wolfsburg

30.05.2021, 01:09 Uhr | dpa

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt gehen als Außenseiter in das DFB-Pokal-Finale gegen den VfL Wolfsburg. Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis spielt am heutigen Sonntag (16.00 Uhr/ARD) gegen den deutschen Meister des Vorjahres, der zuletzt sechs Mal in Serie den Pokal gewonnen hat.

Der Bundesliga-Sechste will an die Erfolge von Vorgängerclub 1. FFC Frankfurt - mit neun Triumphen Rekordsieger - anknüpfen. Die Frauen spielen seit dem vergangenen Sommer unter dem Dach der Eintracht. Motivation holen sie sich auch aus einem Triumph der Männer: 2018 besiegte Frankfurt im Pokalendspiel in Berlin überraschend den FC Bayern München mit 3:1.