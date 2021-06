Badeunfall

13-Jährige leblos aus Rather See geborgen

03.06.2021, 00:40 Uhr | dpa, aj

Ein Flatterband mit der Aufschrift "Polizeiabsperrung": Eine 13-Jährige ist in einem Kölner See ertrunken. (Quelle: Patrick Seeger/Symbolbild/dpa)

Rettungskräfte suchten fast eine Stunde lang nach der vermissten 13-Jährigen. Das Mädchen war beim Baden im Rather See verschwunden. Taucher fanden ihren leblosen Körper schließlich in etwa zweieinhalb Meter Tiefe.

Ein 13 Jahre altes Mädchen ist leblos aus dem Rather See geborgen worden. Es sei mit einer Freundin dort am Mittwochabend geschwommen und plötzlich verschwunden, teilte die Kölner Feuerwehr mit. Rettungskräfte suchten aus der Luft, vom Land, auf und unter Wasser nach der Vermissten.



Ungefähr 45 Minuten nach dem Notruf fanden Taucher das Mädchen in etwa zweieinhalb Meter Tiefe und brachten es an das Ufer. Der Rettungsdienst habe umgehend mit Reanimationsmaßnahmen begonnen, die im Rettungshubschrauber fortgesetzt wurden, hieß es.

Ungenaue Angaben darüber, ob das Mädchen noch lebt

Ob das Leben des Mädchens schließlich gerettet werden konnte, war unklar. Feuerwehr und Polizei sagten auf Anfrage, sie hätten noch keine Informationen aus dem Krankenhaus. Der Kölner "Express" berichtete, in der Uniklinik Köln sei der Tod des Mädchens festgestellt worden.



Ein Polizeisprecher sagte, der See gehöre zu einem Kieswerk – baden sei dort nicht erlaubt. Das Gelände sei teils umzäunt. Die Freundin des Mädchens und Familienangehörige wurden von der Feuerwehr und zwei Seelsorgern betreut.