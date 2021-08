Inzidenzwert über 35

Diese strengeren Corona-Regeln kommen nun in Köln

10.08.2021, 14:30 Uhr | t-online

Eine OP-Maske an einem Baum (Symbolbild): In Köln könnte der gestiegene Inzidenzwert für schärfere Maßnahmen sorgen. (Quelle: NurPhoto/imago images)

Die Pandemie-Lage in Köln hatte sich zuletzt entspannt. Doch nun werden die Corona-Regeln in der Stadt erneut strenger. Der Inzidenzwert liegt seit Tagen über einem wichtigen Grenzwert.

Zuletzt ist der Inzidenzwert in Köln wieder angestiegen – das hat nun auch Auswirkungen auf die aktuellen Corona-Regeln. Seit dem 3. August ist der Grenzwert von 35 überschritten.



Am Dienstag (10. August) lag die Inzidenz mit 46,1 weiterhin darüber. Deshalb werden ab Donnerstag die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie verschärft.

Treffen im öffentlichen Raum sind mit beliebig vielen Personen möglich, solange sie aus maximal drei Haushalten kommen. Bis zu zehn Menschen können sich treffen, wenn sie einen negativen Test vorweisen können. Vollständig Geimpfte oder Genesene können wie schon bisher zusätzlich an den Treffen teilnehmen – sie werden nicht gezählt.

In der Innengastronomie gilt nun erneut eine Testpflicht. Zudem muss allen Gästen ein eigener Platz zugewiesen werden. Kantinen dürfen geöffnet bleiben, für Betriebsangehörige auch ohne negativen Test.

Konzerte und andere Veranstaltungen sind außen wie innen nur noch mit bis zu 500 Personen möglich. Innen muss zudem ein Sitzplan, ein negativer Test sowie eine Sitzordnung "nach Schachbrettmuster" vorliegen. Das gilt für Konzerte, Theater, Oper und Kinos. Gruppen, die gemeinsam singen oder Blasinstrumente spielen, können mit maximal 20 Personen drinnen proben, wenn ein negativer Test vorliegt. Museen können weiter ohne Terminvergabe öffnen.

Private Veranstaltungen sind außen nur noch mit bis zu 100 Gästen und innen mit bis zu 50 Gästen möglich. Voraussetzung sind negative Tests. Außen besteht dabei keine Maskenpflicht, im Innenbereich nur dann nicht, wenn etwa durch einen Sitzplan eine besondere Rückverfolgbarkeit besteht. Partys und ähnliche Feiern sind erneut verboten, diese waren bislang mit bis zu 100 Gästen unter bestimmten Voraussetzungen möglich.

Kontaktsport ist außen nur noch mit bis zu 25 Personen erlaubt sowie kontaktfreier Sport ohne Personenbegrenzung. Auch innen darf dieser ohne Personenbegrenzung stattfinden, bei Kontaktsport dürfen maximal nur noch zwölf Personen teilnehmen, wobei ein negativer Test vorliegen muss.

Außen dürfen bis zu 1.000 Zuschauer ohne Test dabei sein, wenn die Kapazität dabei bei maximal 33 Prozent liegt. Im Innenbereich dürfen es maximal 500 Zuschauer sein, allerdings nur mit negativem Test und fester Sitzordnung nach Schachbrettmuster.

Bäder, Saunen und Indoorspielplätze dürfen allesamt geöffnet bleiben, allerdings nur mit negativem Test und Personenbegrenzung. Solange auch die Landesinzidenz unter 50 liegt, dürfen auch Freizeitparks und Spielbanken unter der Voraussetzung eines negativen Tests und Personenbegrenzung weiter geöffnet bleiben.

Ausflugsfahrten mit Schiffen, Kutschen, historischen Eisenbahnen und ähnlichem sind mit negativem Test möglich. Jahr- und Spezialmärkte sind mit Personenbegrenzung möglich, mit negativem Test darf es auch "Kirmeselemente" geben.

Im öffentlichen Raum ändert sich an der bestehenden Regelung nichts: Überall dort, wo keine Abstände eingehalten werden können, muss eine medizinische oder FFP2-Maske getragen werden, also etwa in Warteschlangen, an Ständen, Kassen und Schaltern.

Das Land NRW hatte zuletzt die nächste Inzidenzstufe ab einem Wert von 50 vorläufig außer Kraft gesetzt – allerdings nur bis zum 19. August. Wie es danach weitergeht, ist derzeit noch unklar.