Köln

75-Jähriger tot in Treppenhaus: Verwandter unter Verdacht

28.06.2021, 15:27 Uhr | dpa

Ein 31 Jahre alter Mann soll in Köln einen 75 Jahre alten Verwandten getötet haben. Dieser sei am Samstag tot in einem Treppenhaus eines Wohnhauses in Köln gefunden worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Ermittlungen hätten am Sonntag dann einen dringenden Tatverdacht gegen den 31 Jahre alten Familienangehörigen ergeben. Ihm werde Totschlag vorgeworfen. Der Mann soll demnach am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Zuvor hatte die "Kölnische Rundschau" berichtet.