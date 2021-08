Corona-Lage in Köln

Inzidenz sinkt leicht – keine Entwarnung

10.08.2021, 11:41 Uhr | t-online, dpa, AFP, rtr

In Köln liegt die Corona-Inzidenz bereits seit mehreren Tagen über dem Grenzwert von 35. Zwar sank der Wert nun etwas ab – strengere Maßnahmen zur Eindämmung sind jedoch unausweichlich.

Die Corona-Pandemie spielt weiter eine Rolle im Alltag in der Domstadt. Wie viele Infizierte gibt es? Welche Regeln gelten? Was sollten die Kölnerinnen und Kölner aktuell über die Covid-19-Situation wissen?

Am Dienstag meldete das Robert Koch-Institut für Köln eine Inzidenzzahl von 46,1. Damit liegt der Wert etwas niedriger als am Vortag, als die Inzidenz 49,6 betrug.

Innerhalb eines Tages wurden 60 neue Corona-Fälle in Köln registriert. Die Gesamtzahl der Infizierten erhöhte sich damit auf 55.273. Weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung wurden nicht gemeldet.

Da in Köln der Grenzwert von 35 seit acht Tagen überschritten wurde, werden wieder Corona-Regeln verschärft. Was ab Donnerstag in der Stadt gilt, lesen Sie hier.

Das Robert Koch-Institut meldet am Montag für Köln einen Inzidenzwert von 49,6 – damit ist er erneut gestiegen. Insgesamt 47 Neuinfektionen wurden gemeldet. Seit Pandemiebeginn haben sich nun 55.213 Kölnerinnen und Kölner mit dem Coronavirus infiziert. Neue Todesfälle gab es nicht.

Am vergangenen Sonntag war der Inzidenzwert zum ersten Mal seit Wochen über den Grenzwert von 35 gestiegen, am Tag darauf kurzzeitig wieder darunter gesunken. Heute, eine Woche später, liegt bereits die 50er-Marke in Sichtweite: Mit 119 gemeldeten Neuinfektionen steigt der Inzidenzwert in Köln laut Robert Koch-Institut auf 47,1. Todesfälle wurden erneut keine neuen gemeldet.

Samstag, 7. August: Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter

Auch am Samstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut wieder einen Inzidenzwert deutlich jenseits der 35: Mit 59 Neuinfektionen steigt der Wert noch etwas weiter auf nun 43,6. Eine Verschärfung der Corona-Regeln wird damit immer wahrscheinlicher. Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn 55.047 Kölnerinnen und Kölner mit dem Coronavirus infiziert.

Freitag, 6. August: Inzidenz vierten Tag in Folge über 35

Der Inzidenzwert in Köln ist am Freitagmorgen auf 42,4 (Vortag: 41,8) gestiegen und liegt damit den vierten Tag in Folge über dem wichtigen Grenzwert von 35. Sollte der Wert an acht aufeinanderfolgenden Tagen diesen Wert übersteigen, greift am übernächsten Tag die Inzidenzstufe 2 - und mit ihr härtere Corona-Regeln.

Wie das RKI weiter mitteilte, stieg die Zahl der Neuinfektionen in der Domstadt um 80 Personen an. Seit Beginn der Pandemie haben sich somit insgesamt 54.988 Kölnerinnen und Kölner mit dem Coronavirus infiziert. Es gibt keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Donnerstag, 5. August: Inzidenzwert sinkt nur leicht

Der Inzidenzwert in Köln ist laut Robert-Koch-Institut am Donnerstag auf 41,8 gesunken (Vortag: 42,7). Es ist der erste leichte Rückgang seit Montag, dennoch überschreitet die Inzidenz damit den dritten Tag in Folge den Grenzwert von 35. Liegt der Wert an acht aufeinanderfolgenden Tagen über 35, treten härtere Corona-Regeln in Kraft.

Das RKI meldete zum Donnerstag zudem 56 Neuinfektionen, insgesamt haben sich in Köln damit bisher 54.908 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Es wurden keine neuen Todesfälle gemeldet.

Impfaktion für FC-Fans

Bei einer Impfaktion des 1. FC Köln in Kooperation mit dem Impfzentrum haben sich am Mittwochnachmittag während des öffentlichen Trainings 87 Menschen impfen lassen. Die Besucher am Geißbockheim konnten zwischen den Impfstoffen von Johnson & Johnson oder Biontech wählen.

FC-Präsident Werner Wolf und Geschäftsführer Alexander Wehrle waren bei der Impfaktion dabei. Wehrle sagte in einer Mitteilung des Vereins: "Ich bin der absoluten Überzeugung, dass das Impfen der entscheidende Schritt zurück in eine veränderte Normalität ist".

Auch zum Bundesligastart am 15. August wollen die Kölner vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC Impfungen anbieten.

Mittwoch, 4. August: Inzidenz steigt weiter

Auch am Mittwochmorgen meldete das Robert-Koch-Institut einen erneuten deutlichen Anstieg der Corona-Zahlen für Köln: Mit 106 Neuinfektionen stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 42,7 an. Es wurden keine neuen Todesfälle gemeldet. Mehr als 100 Neuinfizierte an einem Tag hatte es zuletzt vor etwa zweieinhalb Monaten gegeben – zu dem Zeitpunkt hatte der Inzidenzwert noch bei über 100 gelegen.

Der Inzidenzwert in Köln liegt mit 39,8 deutlich über dem Grenzwert von 35, bei dem die sogenannte Inzidenzstufe 2 greift, mit der härtere Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie einhergehen. Aber ab wann gelten diese Regeln?

Erst kürzlich hat das Land NRW die Corona-Schutzverordnung geändert – damit rücken strengere Maßnahmen ein wenig weiter in die Ferne. Erst wenn der Inzidenzwert acht Tage lang ununterbrochen über dem Wert von 35 liegt, tritt die Inzidenzstufe 2 in Kraft, allerdings erst weitere zwei Tage später. Sollte der Inzidenzwert in Köln also auch in den kommenden Tagen über 35 liegen, würden strengere Maßnahmen frühestens ab dem 12. August gelten.

Bei der Inzidenzstufe 2 dürfen sich beispielsweise nur noch Mitglieder aus bis zu drei Haushalten im öffentlichen Raum treffen, ausgenommen sind Geimpfte und Genesene. Kulturveranstaltungen müssen mit höchstens 500 Besuchern auskommen, statt wie heute 1.000. Partys und vergleichbare Feiern sind erneut verboten. In der Innengastronomie wären erneut Tests nötig.

Die Inzidenzstufe 3 mit weiteren Maßnahmen ab einem Wert von 50 wurde in NRW vorübergehend bis zum 19. August ausgesetzt.

Inzidenz springt nach oben

Nachdem der Inzidenzwert am Montag wieder leicht zurückgegangen war, liegt der Wert am Dienstagmorgen erneut über dem Grenzwert von 35, und zwar deutlich: Mit 79 Neuinfektionen steigt der Inzidenzwert für Köln auf 39,8.

Mit einem Anstieg war zu rechnen gewesen, da am vergangenen Dienstag die Zahl der neuen Infektionen nach unten korrigiert worden war – in der aktuellen Sieben-Tage-Inzidenz taucht dieser Rückgang jedoch nicht mehr auf. Todesfälle wurden keine neuen vermeldet.

Montag, 2. August: Inzidenz sinkt leicht unter Grenzwert

Strengere Regeln für Köln sind erst einmal wieder vom Tisch: Der Inzidenzwert, der noch am Sonntag über der Grenze von 35 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen lag, sank am Montagmorgen auf 34,1. Zehn Neuinfektionen meldete das Robert-Koch-Institut, neue Todesfälle gab es keine.

Der Inzidenzwert muss seit einer Änderung der NRW-Coronaschutzverordnung an acht aufeinanderfolgenden Tagen über dem Grenzwert liegen, damit wieder strengere Regeln gelten und etwa Innengastronomie nur noch mit Impf- oder Testnachweis möglich ist.

Sonntag, 1. August: Nachfrage sinkt – Impfzentrum verkürzt Öffnungszeiten

Die Auslastung der Impfzentren ist rückläufig und führt auch in Köln zu Einschränkungen. Das Impfzentrum Köln hatte seine täglichen Öffnungszeiten bereits am 5. Juli am Abend um zwei Stunden gekürzt. Ab 17. August werde man das Angebot auch am Morgen um zwei Stunden reduzieren – auf dann 10 bis 18 Uhr.

"Zum jetzigen Stand ist es nicht vorgesehen, einzelne Tage in der Woche vollständig zu schließen", hieß es. Impfaktionen gebe es weiterhin in mehreren Stadtteilen.