Corona-Lage in Köln

Inzidenz und Neuinfektionen gesunken

12.09.2021, 08:26 Uhr | t-online, dpa, AFP, rtr

In Köln sind die Sieben-Tage-Inzidenz und Zahl der Neuinfektionen wieder leicht gesunken. Der Wert bewegte sich in den vergangenen Tagen immer wieder auf und ab.

Die Corona-Pandemie beschäftigt Köln weiterhin. Die Zahlen sind nach wie vor hoch. Wie viele Infizierte gibt es? Welche Regeln gelten? Was sollten die Kölnerinnen und Kölner aktuell über die Covid-19-Situation wissen?



In Köln liegt die Inzidenz laut den Zahlen des RKI am Sonntag bei 109,6. 154 Menschen haben sich neu mit dem Coronavirus infiziert. Es wurden keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet.

Die Inzidenz ist in Köln im Vergleich zum Vortag wieder leicht gesunken. Am Samstagmorgen meldete das RKI einen Inzidenzwert von 112,5. Des weiteren wurden 201 Neuinfektionen registriert (Gesamt: 61.794). Es wurden zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 736.

Das Robert Koch-Institut meldete am Freitag für Köln eine Sieben-Tage-Inzidenz von 115,3. Innerhalb eines Tages wurden 203 neue Infektionen registriert. Die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle erhöhte sich somit auf 61.593. Weitere Todesfälle wurden nicht gemeldet.

Am Donnerstagmorgen lag die Inzidenz in Köln wieder etwas über dem Vortag: Sie stieg von 112,5 auf 114. Das meldete das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln war in den letzten Tagen immer wieder gestiegen und wieder gefallen.

Nun wurden 261 neue Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Die Zahl der positiven Corona-Fälle stieg auf insgesamt 61.390. Todesfälle wurden nicht gemeldet.

Am Mittwochmorgen meldete das RKI mit 112,5 einen weiter gesunkenen Inzidenzwert für die Domstadt. 183 Neuinfektionen wurden registriert, damit haben sich in Köln seit Pandemiebeginn insgesamt 61.129 Menschen mit dem Virus infiziert. Es wurde kein weiterer Todesfall in Verbindung mit Covid-19 gemeldet. Die Zahl der Todesfälle bleibt damit bei 734.

Dienstag, 7. September: Inzidenz sinkt unter 120

Das RKI meldete am Dienstagmorgen für die Domstadt eine Inzidenz von 116,7. Hinzu kamen 52 Neuinfektionen, womit die Gesamtzahl der seit Pandemiebeginn Infizierten auf 60.946 anstieg. Es wurden keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

Montag, 6. September: Inzidenz steigt wieder leicht in die Höhe



Am Montagmorgen hat das Robert Koch-Institut für Köln einen Inzidenzwert von 123,4 gemeldet. Damit ist er im Vergleich zum Vortag wieder leicht angestiegen.

Es wurden 203 Neuinfektionen gemeldet (Gesamt: 60.894) sowie ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf 734.

Sonntag, 5. September: Inzidenz in Köln fällt unter 130

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln lag am Sonntagmorgen bei 121,1. Das gab das Robert Koch-Institut an. Demnach wurden innerhalb eines Tages 201 Personen positiv auf das Virus getestet.



Die Zahl der Gesamtfälle liegt somit nun bei 60.691. Weitere Todesfälle wurden nicht registriert.



Samstag, 4. September: Inzidenz sinkt deutlich

Das Robert Koch-Institut wies für Köln am Samstagmorgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 131,3 aus. Innerhalb eines Tages wurden 229 Personen positiv auf das Virus getestet. Insgesamt haben sich bislang nachweislich 60.490 Menschen in Köln mit Corona infiziert. Bisher zählte das RKI 733 Todesfälle.



Freitag, 3. September: Inzidenz wieder unter 140

Die Inzidenz in Köln ist im Vergleich zum Vortag deutlich gesunken. Am Freitagmorgen meldete das RKI einen Wert von 137,1. Dazu wurden 205 Neuinfektionen registriert. Somit haben sich in der Domstadt seit Pandemiebeginn 60.261 Menschen mit dem Virus infiziert. Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet.

