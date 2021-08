Lokführer legen Arbeit nieder

Nächster Bahnstreik in Köln – welche Züge fallen aus?

22.08.2021, 14:57 Uhr | t-online

Zug am Kölner Hauptbahnhof (Symbolbild): Durch den Streik der Lokführergewerkschaft GDL kommt es zu Zugausfällen und Verspätungen. (Quelle: Future Image/imago images)

Bei der Bahn droht wieder Reise-Chaos: Die Lokomotivführer der GDL streiken erneut. Was müssen Bahnreisende und Pendler in Köln beachten? t-online klärt die wichtigsten Fragen.

Der Tarifstreit bei der Deutschen Bahn hat erneut Auswirkungen auf Bahnreisende und Pendler: Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat einen mehrtägigen Streik angekündigt. Bereits seit Samstag wird der Güterverkehr bestreikt. In der Nacht von Montag auf Mittwoch beginnt der Streik im Personenverkehr.

Auch in Köln sind Fahrgäste betroffen. Im Nah- wie im Fernverkehr wird es erneut zu zahlreichen Einschränkungen und Ausfällen kommen. Das sorgte schon beim ersten Streik vor einer Woche für Unmut bei vielen Reisenden, wie sie t-online vor Ort am Hauptbahnhof erzählten. Welche Züge sind diesmal betroffen? Wie kommen Sie dennoch ans Ziel?

Anders als beim ersten Lokführer-Streik haben die Fahrgäste dieses Mal mehr Zeit gehabt, sich auf den Streik einzustellen. Im Güterverkehr begann der Ausstand zwar schon am Samstagnachmittag um 17 Uhr. Im Personenverkehr soll der Streik jedoch erst am Montag um 2 Uhr beginnen – und am Mittwoch um 2 Uhr enden. Aber auch danach kann es noch zu Einschränkungen kommen.

Welche Verbindungen der Bahn genau betroffen sind, wird ab Sonntag in der Fahrplanauskunft der Bahn ersichtlich sein. Hier werden auch Alternativen angeboten. Die Bahn will nach eigenen Angaben ein "verlässliches Grundangebot" anbieten. Trotzdem könne man in dieser Situation nicht garantieren, dass alle Reisenden an ihr Ziel kommen, heißt es.

Fahrgäste, die nicht zwingend reisen müssen, werden gebeten, ihre Fahrt zu verschieben. In den Zügen stünden ab sofort alle Sitzplätze zur Reservierung zur Verfügung.

Bereits im Voraus hat die Bahn bekannt gegeben, welche regionalen Linien ausfallen werden. Das betrifft die Linien RE 8 von Mönchengladbach über Köln nach Koblenz. Aber auch die Linie RE 9 von Aachen über Köln nach Siegburg ist betroffen und entfällt.

Ebenfalls betroffen sind die RB 25 von Köln nach Lüdenscheid und die RE 38 von Köln nach Bedburg. Die Regionallinie RB 27 verkehrt hingegen nahezu uneingeschränkt. Sie verbindet Mönchengladbach mit Linz am Rhein mit Halten in Köln und Flughafen Köln/Bonn.



Laut Auskunft der Bahn fahren die Züge von Köln nach Mönchengladbach einmal in der Stunde. Die Züge von Köln nach Koblenz verehren im Zwei-Stunden-Takt.

Die Busse und Stadtbahnlinien der KVB sind von den Streiks nicht betroffen – wohl aber Linien der Kölner S-Bahn. Sie werden von der Deutschen Bahn betrieben. Die Bahn hat mehrere S-Bahnen-Linien bekannt gegeben, die auf denen mit Einschränkungen zu rechnen ist.



So sind die S 6 und S 11 betroffen, ebenso die S 12 und S19.

Auf manchen Strecken innerhalb der Stadt bieten Busse und Stadtbahnen gute Alternativen – auf anderen hingegen dauert die Fahrt mit den KVB deutlich länger. Wer etwa von Porz zum Hauptbahnhof unterwegs ist, braucht deutlich länger. Aktuelle Verbindungen und Alternativen bietet die Fahrplanauskunft der KVB.

Wer von der Bahn auf das Auto umsteigt, muss sich an einigen Orten auf Staus und Einschränkungen einstellen. So ist nach wie vor die Autobahn A1 zwischen Euskirchen – Köln zwischen dem Kreuz Bliesheim und Hürth wegen Hochwasserschäden gesperrt. Gleiches gilt für die A61 Koblenz – Mönchengladbach zwischen dem Kreuz Meckenheim und dem Kreuz Kerpen. Zudem hat die Stadt Köln hat auf ihrer Webseite eine Übersicht der aktuellen Baustellen in der Stadt.

Laut Bahn können alle bereits gebuchten Fahrkarten des Fernverkehrs für Strecken, die vom erneuten GDL-Streik betroffen sind, flexibel genutzt werden – und sind bereits ab 20. August, gültig.



Wem es möglich ist, seine Fahrt zu verschieben, kann das Ticket noch bis 4. September nutzen. Mehr dazu lesen Sie auf der Info-Seite der Bahn.

Auch im Streikfall gelten die Fahrgastrechte. Reisende können also auch eine Entschädigung fordern, wenn sich Züge aus diesem Grund verspäten oder ganz ausfallen, erklärt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

Auch hier gilt: Kommt der gebuchte Zug mit einer Verspätung von 60 Minuten oder mehr am Zielbahnhof an, können 25 Prozent des Fahrpreises zurückgefordert werden. Ab 120 Minuten Verspätung am Zielbahnhof beträgt die Entschädigung 50 Prozent des Fahrpreises.