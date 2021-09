Köln

Ex-Justiziarin des Erzbistums Köln klagt gegen Kündigung

03.09.2021, 02:12 Uhr | dpa

Neuer Ärger für Kardinal Woelki: Seine ehemalige Justiziarin klagt gegen ihre Kündigung und verlangt zusätzlich mindestens 50.000 Euro Schmerzensgeld. Für heute hat das Arbeitsgericht Köln einen Gütetermin angesetzt. Dabei soll ergründet werden, ob eine einvernehmliche Einigung zwischen den Parteien erreicht werden kann.

Mehrere leitende Mitarbeiter des Erzbistums Köln sind in den vergangenen Jahren nach Meinungsverschiedenheiten mit Woelki aus dem Dienst ausgeschieden. Zum Fall der Justiziarin teilte das Erzbistum mit, dass man zu laufenden Verfahren keine Stellung nehme.

Das größte katholische Bistum in Deutschland steckt seit längerem in der Krise. Im Juni hatten zwei Bevollmächtigte des Papstes die Situation in Köln untersucht. Anschließend legten sie Franziskus einen vertraulichen Bericht vor. Seine Reaktion steht noch aus.