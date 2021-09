Köln

Zentrale Vereidigungsfeier der Polizei in Köln

16.09.2021, 01:51 Uhr | dpa

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie findet die zentrale Vereidigungsfeier der nordrhein-westfälischen Polizeianwärter wieder statt. 2750 Kommissaranwärter legen in der Lanxess Arena in Köln heute (10.00) feierlich ihren Diensteid ab, wie das NRW-Innenministerium mitteilte. Das sind die Einstellungsjahrgänge 2019 und 2020. An der Vereidigungsfeier werde auch NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) teilnehmen.