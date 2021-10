Corona-Lage in Köln

133 Neuinfektionen – Inzidenzwert steigt wieder

08.10.2021, 08:52 Uhr | t-online

In Köln steigt die Sieben-Tage-Inzidenz nach einem Sprung nach unten wieder etwas. Die Corona-Lage in der Domstadt im Überblick.

Die Corona-Pandemie beschäftigt Köln weiterhin. Wie viele Infizierte gibt es? Welche Regeln gelten? Das sollten die Kölnerinnen und Kölner aktuell über die Covid-19-Situation wissen.

Nach den erfreulichen Zahlen hinsichtlich der Neuinfektionen vom Donnerstag geht der Inzidenzwert am Freitag wieder etwas nach oben: Das Robert Koch-Institut meldete 133 neu mit dem Coronavirus infizierte Personen. Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nun drei Zähler über dem Vortag, bei 57,4. Todesfälle wurden hingegen keine neuen gemeldet.

Mit 105 gemeldeten Neuinfektionen ist der Inzidenzwert in Köln deutlich auf 54,4 gesunken. Das ist der niedrigste Wert seit mehr als einer Woche. Allerdings meldete das Robert Koch-Institut einen neuen Todesfall. Seit Beginn der Pandemie sind damit 756 Kölnerinnen und Kölner mit oder an einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

111 Neuinfektionen meldete das Robert Koch-Institut am Mittwochmorgen für die Rheinmetropole. Die Sieben-Tage-Inzidenz verändert sich damit kaum, sie liegt nun bei 61,4. Seit mehreren Tagen liegt der Wert nun auf dem gleichen Niveau.

Insgesamt haben sich nun 64.459 Kölnerinnen und Kölner mit dem Coronavirus infiziert. Todesfälle wurden erneut keine neuen gemeldet.

Dienstag, 5. Oktober: Inzidenzwert sinkt leicht

Am Dienstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut zunächst keine neuen Zahlen – erst später war das RKI-Dashboard wieder erreichbar, mit leicht positiven Zahlen für Köln: Mit 42 Neuinfektionen sinkt der Inzidenzwert wieder etwas – auf 61,2. Es wurden keine neuen Todesfälle vermeldet.

Montag, 4. Oktober: Inzidenz steigt etwas

Zum Start der neuen Woche hat das Robert Koch-Institut 76 neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 63,8. Insgesamt haben sich nun 64.306 Menschen mit dem Virus infiziert. Es wurden keine neuen Todesfälle gemeldet.

Sonntag, 3. Oktober: Inzidenz in Köln bei 61,7

Die Inzidenzzahl lag am Sonntagmorgen bei 61,7. Das meldete das Robert Koch-Institut. Insgesamt wurden 64.230 bestätigte Fälle seit Pandemiebeginn gezählt. Innerhalb eines Tages waren 123 neu hinzugekommen. De Zahl der Todesfälle liegt bei 755.

Samstag, 2. Oktober: Inzidenz in Köln sinkt

In Köln ist der Inzidenzwert am Samstag gesunken. Er liegt laut RKI bei 58,8. Im Vergleich zum Vortag wurden 63 neue Fälle gemeldet. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um einen weiteren Verstorbenen auf 755.

Freitag, 1. Oktober: Inzidenz steigt weiter an

Auch am Freitag meldete das Robert Koch-Institut eine etwas höhere Inzidenz als am Vortag: Mit 119 Neuinfektionen stieg der Wert auf 62,7. Insgesamt haben sich nun 64.044 Kölner mit dem Coronavirus infiziert.

Es wurde ein neuer Todesfall gemeldet, die Gesamtzahl steigt damit auf 754.

Der Inzidenzwert ist in Köln und ganz NRW zuletzt wieder etwas zurückgegangen – am Freitag treten nun neue Corona-Regeln in Nordrhein-Westfalen in Kraft. Diese bringen weitere Lockerungen mit sich, auch was die Maskenpflicht angeht: Diese entfällt ab 1. Oktober im Freien komplett. Bislang galt diese etwa in Warteschlangen sowie bei Veranstaltungen mit mehr als 2.500 Menschen. Empfohlen wird das Tragen einer Maske draußen dennoch auch zukünftig, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht mehr eingehalten werden kann.

Desweiteren sollen PCR-Tests, wo sie als Zugangsvoraussetzung nötig sind, durch einen kurzfristigen Schnelltest ersetzt werden können. In Diskotheken galt bislang für Ungeimpfte eine Pflicht zum Nachweis eines negativen PCR-Tests. Der Schnelltest dürfe allerdings nur maximal sechs Stunden alt sein, teilte die Landesregierung mit.

In der Gastronomie sind künfig zudem keine besonderen Abstände oder Trennwände mehr vorgeschrieben. Die Maskenpflicht außerhalb des festen Sitz- oder Stehplatzes bleibe jedoch. Außerdem sind nun bei Großveranstaltungen mehr Zuschauer erlaubt: Die absolute Obergrenze von 25.000 entfällt vollständig.

Inzidenz steigt weiter leicht an

Innerhalb eines Tages wurden in Köln 174 neue Corona-Fälle gemeldet. Das zeigen die Zahlen des Robert Koch-Institutes am Donnerstagmorgen. Demnach stieg die Inzidenz in Köln auf 58,9 an. Die Gesamtzahl der Infektionen erhöhte sich auch 63.925.

Außerdem wurden drei neue Todesfälle gemeldet. Insgesamt sind somit 753 Personen mit oder am Coronavirus gestorben.

Mittwoch, 29. September: Neuinfektionen steigen wieder etwas

119 neue Infektionen mit dem Coronavirus meldete das Robert Koch-Institut am Mittwochmorgen für Köln – mehr als vor einer Woche. Damit steigt der Inzidenzwert auf 56,5 (Dienstag: 53,9).

Insgesamt haben sich nun 63.751 Kölnerinnen und Kölner infiziert. Eine weitere Person ist im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben, die Gesamtzahl der Todesfälle liegt laut RKI jetzt bei 750.

Dienstag, 28. September: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Am Dienstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut 49 neue Corona-Fälle für Köln. Der Inzidenzwert sinkt damit auf 53,9. Insgesamt haben sich 63.632 Bewohner der Domstadt mit dem Coronavirus infiziert, die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um einen auf 749.

Im Impfzentrum in den Messehallen sind heute zum letzten Mal Impfungen möglich – auch ohne Termin. Um 18 Uhr wird es dann seine Pforten endgültig schließen, Impfungen sind dann noch bei niedergelassenen Ärzten, beim Gesundheitsamt sowie bei mobilen Impfaktionen im Stadtgebiet möglich.

Montag, 27. September: Inzidenz sinkt wieder leicht

Das Robert Koch-Institut hat am Montag für Köln eine Sieben-Tage-Inzidenz von 58,5 ausgewiesen. Sie lag somit etwas niedriger als am Vortag.

Insgesamt stieg die Zahl der Infektionen auf 63.583. Innerhalb eines Tages kamen 55 neue nachgewiesene Infektionen hinzu. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 748.

Sonntag, 26. September: Inzidenz steigt leicht

Am Sonntagmorgen meldete das Robert Koch-Institut für Köln eine Inzidenz von 59,3. Damit ist der Wert im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen. Es wurden 106 Neuinfektionen registriert (Gesamt: 63.528) sowie ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 748.

Samstag, 25. September: Impfzentrum schließt seine Pforten am Dienstag

Wer noch nicht geimpft ist, kann das im Kölner Impfzentrum in den Messehallen noch bis zum Dienstagabend um 18 Uhr machen – dann schließt das Zentrum endgültig. Das geschehe aufgrund eines Beschlusses der Landesregierung, teilte die Stadtverwaltung mit. Insgesamt mehr als 780.000 Impfungen sind im Kölner Impfzentrum seit Öffnung im Februar durchgeführt worden.

Ab Mittwoch sind damit Impfungen in Köln nur noch bei niedergelassenen Ärzten, mobilen Impfaktionen sowie im Gesundheitsamt am Neumarkt möglich. Termine dort können online gebucht werden, sind jedoch auch ohne Termin möglich. Eine Übersicht über Impfaktionen in den Veedeln gibt es auf den Seiten der Stadt Köln.

Inzidenzwert sinkt – zwei weitere Todesfälle

Am Samstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut eine Sieben-Tage-Inzidenz von 58,2 für Köln, deutlich weniger als noch am Freitag. In den vergangenen 24 Stunden waren 108 Neuinfektionen gemeldet worden, die Gesamtzahl erhöht sich damit auf 63.422.

Außerdem wurden zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gemeldet, deren Gesamtzahl erhöht sich nun auf 747.

Freitag, 24. September: Inzidenz in Köln bleibt unverändert

Das Robert Koch-Institut wies am Freitag eine Inzidenz von 66 für Köln aus. Am Donnerstag hatte der Wert bei 66,2 gelegen.

Innerhalb eines Tages wurden 86 neue Infektionen gemeldet. Die Zahl der Gesamtfälle erhöhte sich somit auf 63.314. Zwei neue Todesfälle wurden gemeldet, insgesamt sind in Köln 745 Menschen mit oder an Corona gestorben.

Donnerstag: 23. September: Inzidenz in Köln leicht angestiegen

Am Donnerstag wies das Robert Koch-Institut für Köln eine Inzidenz von 66,2 aus. Damit lag der Wert etwas höher als am Vortag. Innerhalb eines Tages wurden 158 neue Infektionen gemeldet.

Insgesamt stieg die Zahl der Infektionen auf 63.228. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 743. Die Anzahl wurde nachträglich um einen Fall niedriger korrigiert.

Mittwoch, 22. September: Sieben-Tage-Wert weiter rückläufig

Auch am Mittwoch vermeldete das RKI eine niedrigere Corona-Inzidenz als am Tag zuvor. Der Wert liegt nun bei 64,3. Neue Todesfälle wurden nicht vermeldet und die Zahl der Neuinfektionen beträgt 110.

Damit gab es seit Pandemiebeginn 63.070 Corona-Fälle in Köln. 744 dieser Menschen sind verstorben.

Dienstag, 21. September: Inzidenz sinkt weiter – drei neue Todesfälle

Am Dienstag meldete das Robert Koch-Institut für Köln eine Inzidenz von 66,9. Damit ist sie im Vergleich zum Vortag weiter stark gesunken. Es wurden 18 Neuinfektionen registriert (Gesamt: 62.960).

Laut RKI gibt es in Köln drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19, somit liegt die Gesamtzahl der Verstorbenen bei 744.

11.11. mit 3G-Zone in der Altstadt

Zum Karnevalsauftakt am 11.11. will die Stadt Teile der Altstadt und rund um die Zülpicher Straße zu einer 3G-Zone machen: Zutritt hätte damit nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist, wie nach einem Runden Tisch mit den Karnevalsverantwortlichen mitgeteilt wurde.

Per Allgemeinverfügung solle es eine "Zutrittsregelung" geben, die unter anderem rund um den Heumarkt gilt. Auf dem Platz selbst – wo es wie gewohnt eine Bühne geben soll – setzt der Veranstalter sogar auf die 2G-Regel: Dort darf nur rein, wer geimpft oder genesen ist.

Auch das sogenannte Kwartier Latäng rund um die Zülpicher Straße soll laut Mitteilung vom Montagabend mit einer 3G-Zutrittsregel belegt werden. Die Straße mit vielen Kneipen war vor Corona zum Karnevalsauftakt und an Karneval selbst stets dicht gefüllt.

Montag, 20. September: Neue Zahl der Todesfälle – Inzidenzwert sinkt unter 80

Am Montagmorgen meldete das Robert Koch-Institut für die Domstadt eine Inzidenz von 77,8. Damit ist sie im Vergleich zum Vortag weiter gesunken. Es wurden 64 Neuinfektionen registriert (Gesamt: 62.942).

Die Zahl der Todesfälle vom Vortag wurde um -1 korrigiert, somit liegt die Gesamtzahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen bei 741.

Sonntag, 19. September: Inzidenz leicht gesunken

Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln am Samstag angestiegen war, so ist der Wert am Sonntag wieder leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut wies eine Inzidenz von 82,5 aus.

Innerhalb eines Tages kamen 128 neue Infektionen dazu. Die Gesamtzahl stieg auf 62.878. Es wurden zwei neue Todesfälle gemeldet (gesamt 742).

Samstag, 18. September: Inzidenz in Köln steigt wieder

Nachdem die Inzidenzzahl in Köln mehrere Tage hintereinander gesunken war, lag sie am Samstag etwas über dem Wert des Vortages. Das Robert Koch-Institut meldete eine Inzidenz von 84,1. Innerhalb eines Tages wurden 206 neue Fälle gemeldet.

Die Gesamtzahl erhöhte sich damit auf 62.750. Es wurden keine neuen Todesfälle gemeldet. Insgesamt wurden bislang 740 Personen gemeldet, die in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben sind.

Freitag, 17. September: Inzidenz sinkt auf fast 80

Das Robert Koch-Institut meldete am Freitagmorgen für Köln eine Sieben-Tage-Inzidenz von 82,1. Es wurden 87 Neuinfektionen registriert (Gesamt: 62.544). Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus hat es nicht gegeben.

Donnerstag, 16. September: Drei neue Todesfälle – Inzidenz sinkt weiter

Am Donnerstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut einen Inzidenzwert von 91,6. Seit Beginn der Pandemie haben sich 62.457 Menschen in Köln nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Es wurden drei weitere Todesfälle gemeldet. Somit steigt die Zahl der Verstorbenen auf 740.