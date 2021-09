Köln

Uni Köln begrüßt Tausende Erstsemester im Stadion

30.09.2021, 11:44 Uhr | dpa

Mit Musik und Ansprachen werden Tausende Erstsemester in Köln im neuen Wintersemester nicht im Hörsaal, sondern im 1.-FC-Köln-Stadion begrüßt. Neben den Brass-Bands Druckluft und Moop Mama sei etwa auch die Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) am 11. Oktober mit dabei, sagte ein Uni-Sprecher am Donnerstag.

Die Veranstaltung "Semester-Kick-Off 2021 - Gemeinsam wieder zusammen" richte sich nicht nur an die rund 5500 "Erstis" im Wintersemester 2021/2022. Auch alle anderen Erstsemester und Studierenden, die in den letzten drei Semestern die Uni größtenteils digital unter Corona-Bedingungen erlebt haben, seien eingeladen. Es dürften maximal 25.000 Menschen im Stadion sitzen, erklärte der Sprecher. "Wir haben das Gefühl, dass es auf großes Interesse stoßen wird." Für die Veranstaltung ab 17 Uhr gelte die 2G-Regel (geimpft oder genesen). Die Universität wollte am Donnerstag die kostenlosen Tickets für Studierende und Lehrende in Köln freischalten.

In Dortmund will die Technische Universität ebenfalls am 11. Oktober ihre Erstis im BVB-Stadion willkommen heißen. "Diese traditionelle Veranstaltung musste im vergangenen Jahr wegen der Pandemie leider ausfallen", teilte eine Sprecherin mit. In Münster lädt die Universität schon am 7. Oktober neue Studentinnen und Studenten zur Begrüßung in das Preußenstadion ein.

In NRW startet am Freitag, 1. Oktober, das neue Wintersemester. Am 11. Oktober beginnen dann die Vorlesungen.