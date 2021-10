Köln

Greuther Fürth hofft in Köln auf ersten Saisonsieg

01.10.2021, 02:03 Uhr | dpa

Die SpVgg Greuther Fürth strebt heute (20.30 Uhr) beim 1. FC Köln den ersten Sieg in der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga an. "Ich bin überzeugt davon, dass wir treffen werden", sagte Trainer Stefan Leitl. Er erhofft sich zum Auftakt des 7. Spieltags "etwas Zählbares" für seine Mannschaft, am besten drei Punkte. Der Aufsteiger, der mit nur einem Zähler am Ende der Tabelle steht, geht allerdings als Außenseiter in die Partie bei den im eigenen Stadion noch ungeschlagenen Kölnern.