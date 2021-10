Tasche voller Kot und Urin

Eingesperrter Kater in Kölner Wald ausgesetzt

18.10.2021, 07:50 Uhr | t-online

Der Kater schaut durch das Sichtfenster der Transporttasche: In diesem Behältnis wurde das Tier in Köln-Flittard ausgesetzt. (Quelle: Tierheim Köln-Dellbrück)

Ein Tierbesitzer hat seinen in einer Transporttasche eingeschlossenen Kater in einem Kölner Wald ausgesetzt. Das Behältnis war voller Kot und Urin. Das Tier wird nun im Tierheim aufgepäppelt.



Ein schwarz-weiße Kater ist in der vergangenen Woche in einer verschlossenen Tasche in im Unterholz eines Waldes in Köln-Flittard ausgesetzt worden. Vermutlich mehrere Tage musste das Tier warten, bis es am Mittwoch, den 13. Oktober, von einem Spaziergänger gefunden wurde.

Der Finder, ein junger Mann, bedankte sich auf Facebook beim Tierheim Köln-Dellbrück, das die Katze aufgenommen hat: "Es war echt schlimm anzusehen, wie sie dort lag“, berichtet er. Die Tasche, in der der Kater gefunden wurde, war voller Kot und Urin, wie das Tierheim auf seiner Facebook-Seite mitteilte.

Kater in Köln-Flittard ausgesetzt: "So etwas musst du nie mehr erleben"

Im Tierheim wurde der bereits kastrierte Kater geimpft. Anschließend sei ein Bluttest durchgeführt worden, wie der "Express" berichtet. Auch soll das Tier den Namen Joachim bekommen haben. Wenn Joachim gesund ist, kommt er ins sogenannte Katzenhaus, wo sein Verhalten und seine Vorlieben beobachtet werden.



Eines versprach das Tierheim schon jetzt in seinem Facebook-Beitrag: "Wir werden dafür sorgen, dass du so etwas nie, nie mehr erleben musst!"