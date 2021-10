Köln

Karnevalsband Höhner bekommt zweiten Frontsänger

25.10.2021, 19:17 Uhr | dpa

Die Band Höhner steht bei einer Corona-Spendenaktion in der Lanxess-Arena auf der Bühne. Foto: Marius Becker/dpa/Archiv (Quelle: dpa)

Die Kölner Stimmungsband Höhner startet mit einem zweiten Sänger an der Seite ihres bekannten Frontmanns Henning Krautmacher in die anstehende Karnevalssession. Musiker Patrick Lück soll für die Band bei kommenden Auftritten als weiterer Sänger auf der Bühne stehen, wie die Höhner am Montag mitteilten. Es stehe nicht nur die fünfte Jahreszeit vor der Tür, sondern 2022 auch das 50. Jubiläumsjahr sowie eine Weihnachtstournee. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die Zukunft der Höhner wolle man sich mit einem weiteren, neuen Sänger verstärken.

Der 44-jährige Lück absolvierte als freiberuflicher Sänger unter dem Namen Patric vor der Corona-Pandemie zuletzt bis zu 100 Auftritte pro Jahr und ist auch im Kölner Karneval kein Unbekannter: So habe er sich längst bei vielen närrischen Veranstaltungen einen Namen gemacht, teilten die Höhner mit. "Wir freuen uns wahnsinnig auf die bevorstehende Zeit und können es kaum erwarten, zusammen auf der Bühne zu stehen!", teilte die Band bei Facebook über ihr "siebtes Huhn" im "Höhnerstall" mit.