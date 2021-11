Köln

Auto kollidiert mit Linienbus: sieben Verletzte in Köln

20.11.2021, 09:32 Uhr | dpa

Bei der Kollision eines Autos mit einem Linienbus sind in Köln sieben Menschen verletzt worden, mindestens zwei von ihnen schwer. Der PKW war am Freitagabend im Stadtteil Buchforst in den Gegenverkehr gekommen und dort frontal auf den Bus geprallt. Möglicherweise stand der Autofahrer unter Alkoholeinfluss, wie die Polizei mitteilte. Eine Blutprobe werde näheren Aufschluss darüber geben. In dem Pkw saßen fünf Menschen, die allesamt Verletzungen erlitten - einer von ihnen wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Busfahrer sowie ein Fahrgast wurden leicht verletzt.