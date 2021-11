Nach Schüssen in Köln

Großrazzia im Rocker-Milieu – mehrere Wohnungen durchsucht

23.11.2021, 07:42 Uhr | pb, t-online

SEK bei einem Einsatz in Köln (Symbolfoto): Am frühen Morgen wurden Wohnungen im Rocker-Millieu durchsucht. (Quelle: Future Image/imago images)

Im Rheinland sind am Morgen mehrere Wohnungen durchsucht worden. Hintergrund sind Ermittlungen im Rocker-Milieu. Bei der Großrazzia war auch ein SEK-Team im Einsatz.

In Köln haben am Dienstagmorgen Einsatzkräfte eines Spezialeinsatzkommandos mehrere Wohnungen durchsucht. Anlass sind Ermittlungen wegen versuchten Mordes. Ende Oktober 2021 war auf ein ehemaliges "Hells Angels"-Mitglied in der Kölner Altstadt geschossen worden. Auch in Pulheim kam es zu Durchsuchungen. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Ein Sprecher der Polizei Köln wollte sich zu weiteren Einzelheiten nicht äußern, die Kölner Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. In einer Pressemitteilung hieß es, dass derzeit gegen 15 Männer im Alter von 23 bis 51 Jahren, die Angehörige der Ortsgruppe "Hells Angels MC Honorfield" sind, ermittelt wird.



Bei den Durchsuchungen am Dienstagmorgen wurden laut Polizei mehrere Beweismittel festgestellt. Bei dem Angriff im Oktober wurden drei Schüsse abgegeben, jedoch wurde niemand verletzt.