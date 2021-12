Köln

Köln und Augsburg wieder mit ihren Kapitänen: FC ohne Skhiri

10.12.2021, 19:50 Uhr | dpa

Die Kapitäne sind wieder an Bord: Der 1. FC Köln und der FC Augsburg können im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga wieder auf ihre zuletzt fehlenden Spielführer bauen. Beim FC steht Ex-Nationalspieler Jonas Hector nach seinem verletzungsbedingten Ausfall beim 1:1 in Bielefeld wieder in der Startelf, beim FCA der Niederländer Jeffrey Gouweleeuw, der die letzten beide Spiele wegen einer Corona-Quarantäne verpasste.

Kurzfristig verzichten müssen die Kölner dagegen auf ihren Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri, der sich nach Vereinsangaben am Spieltag "krank abgemeldet" hat. Markanteste Änderungen beiden Gästen ist der Einsatz von Michael Gregoritsch. Der österreichische Offensivspieler steht erstmals in dieser Saison in der Startelf, nachdem er in den beiden vorherigen Partien als Joker getroffen hatte.