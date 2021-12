Köln

4:1: Viktoria Berlin gelingt erfolgreicher Jahresabschluss

17.12.2021, 21:53 Uhr | dpa

Benedetto Muzzicato blickt in die Kamera. Foto: Michael Hundt/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Fußball-Drittligist Viktoria Berlin hat das erste halbe Jahr in der 3. Fußball-Liga mit einem verdienten Sieg abgeschlossen. Am ersten Rückrundenspieltag kam die Mannschaft von Trainer Benedetto Muzzicato am Freitagabend zu einem 4:1 (2:1)-Auswärtsieg bei Viktoria Köln - es war der erste Erfolg nach zuvor fünf sieglosen Partien.

Der ehemalige Spieler von Fortuna Köln, Christopher Theisen, sorgte mit seinem Doppelpack im Sportpark Höhenberg in der 39. und 48. Minute für eine beruhigende 3:1-Führung. Zuvor hatte Lucas Falcao die Berliner in Führung gebracht, Shinji Yamada hatte mit einem unglücklichen Eigentor nach 35 Minuten für den Ausgleich gesorgt. Jakob Lewald sorgte in der 76. Minute für den Endstand.

Muzzicato nahm fünf Änderungen nach der 0:3-Niederlage beim SV Meppen vor und schickte Jakob Lewald, Theisen, Yamada, Tolcay Cigerci und Shalva Ogbaidze von Beginn auf das Feld. Nach einer agilen Anfangsphase verflachte die Begegnung und die meisten Aktionen fanden zwischen den Strafräumen ab. So fiel die Gästeführung überraschend. Cigerci flankte von rechts in den Strafraum, Falcao versenkte sein sechstes Saisontor per Kopf (31.). Doch der beim Führungstor sehr agile Yamada schmetterte vier Minuten später eine Flanke unter die Latte des eigenen Tores.

Nach einem weiteren wegen Abseits zurückgenommenen Kölner Tor (38.) konterte Berlin im Gegenstoß mit dem minimal im Abseits stehenden Theisen zur erneuten Führung. Kölns Trainer Olaf Janßen wurde deshalb wegen Reklamierens auf die Tribüne geschickt. Kurz vor der Halbzeitpause wurde den Berlinern noch ein Handelfmeter verweigert, so dass die Führung in Ordnung ging.

Drei Minuten nach dem Seitenwechsel unterstrich Theisen mit seinem Doppelpack die Überlegenheit der Gäste, die Vorlage kam von Yamada. Die Gastgeber versuchten danach, den Anschlusstreffer zu erzielen, doch Lewald sorgte nach Cigercis Ecke für klare Verhältnisse.