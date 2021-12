In Krankenhaus eingeliefert

Mann bei Feuer aus Kölner Mehrfamilienhaus gerettet

20.12.2021, 18:48 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen fährt über die Straße (Symbolbild): Der Mann schwebt nicht in Lebensgefahr. (Quelle: Boris Roessler/dpa)

Mit einer Drehleiter mussten Rettungskräfte der Feuerwehr einen Mann in Köln aus seiner Wohnung retten. In dem Mehrfamilienhaus war ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache ist bisher unklar.

Bei einem Wohnungsbrand in Köln ist am frühen Montagmorgen ein Bewohner verletzt worden. Der Mann sei mit einer Drehleiter aus der brennenden Wohnung gerettet worden und mit Brandverletzungen ins Krankenhaus gekommen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Lebensgefahr bestehe nicht. Weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses seien nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt worden.

Das Feuer war aus noch nicht geklärter Ursache in der Wohnung ausgebrochen. Die Feuerwehr räumte das Mehrfamilienhaus und brachte die Bewohner ins Freie. Die Nachlöscharbeiten sollten nach Angaben des Feuerwehrsprechers mindestens bis zum Vormittag dauern, da sich "viel Unrat" in der Wohnung befinde, was die Arbeiten erschwere. Zuvor hatte der "Express" berichtet.