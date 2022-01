Köln

Kölner Coach Baumgart: Torwart Schwäbe hat "Chance genutzt"

22.01.2022, 18:20 Uhr | dpa

Der Kölner Cheftrainer Steffen Baumgart will seine Entscheidung auf der Torhüterposition nicht als Kritik am bisherigen Stammkeeper Timo Horn verstanden wissen. "Ich habe ja Timo nicht rausgenommen, weil er schlechte Leistungen gebracht hat oder irgendetwas falsch gemacht hat", sagte Baumgart am Samstag im TV-Sender Sky vor der Partie in der Fußball-Bundesliga beim VfL Bochum. Horn musste zuletzt wegen Verletzung und Erkrankung länger pausieren und sei "in der Herausforderer-Position", hatte Baumgart bereits zuvor gesagt.

Die neue Nummer eins Marvin Schwäbe habe die "Chance genutzt und das super gemacht", sagte Baumgart nun. "Dann ist es schwer, jemanden rauszunehmen, der einfach sehr gute Leistungen gebracht hat."