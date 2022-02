Idar-Oberstein

Unterscheidung echter und synthetischer Diamanten wichtig

14.02.2022, 06:12 Uhr | dpa

Nicht zuletzt aufgrund großer Preisunterschiede gewinnt die Analyse von Diamanten auf ihre Echtheit an Bedeutung. "Mit dem Thema synthetische Diamanten wird das zunehmend wichtig", sagte der Geschäftsführer des Bundesverbands der Juweliere, Schmuck- und Uhrenfachgeschäfte, Joachim Dünkelmann, der Deutschen Presse-Agentur. Synthetische Diamanten werden im Labor unter hohem Druck und bei hohen Temperaturen künstlich hergestellt. Sie sind deutlich günstiger als natürliche Diamanten, ähneln ihnen aber in Form und Aussehen so sehr, dass oft nur Experten mit dem nötigen technischen Equipment die Unterschiede feststellen können.

Solche Expertisen erstellt zum Beispiel die Stiftung Deutsches Diamant Institut (DDI) in Pforzheim. Geschäftsführerin Jeanette Fiedler sagte, synthetische Diamanten in der Größe eines Einkaräters mit einem Durchmesser von etwa sechs Millimetern in Schmuckqualität seien schon für 800 Euro zu haben. Natürliche Diamanten in mittlerer Schmuckqualität kosteten hingegen 5000 bis 6000 Euro.