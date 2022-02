Köln

Handball: Viertelfinale Lemgo gegen Melsungen am 6. März

21.02.2022, 14:25 Uhr | dpa

Das coronabedingt verlegte Viertelfinale im deutschen Handball-Pokal zwischen Titelverteidiger TBV Lemgo Lippe und der MT Melsungen ist neu angesetzt worden. Wie die Handball-Bundesliga (HBL) am Montag mitteilte, findet die Neuauflage des vergangenen Endspiels jetzt am 6. März statt. Anwurf in Lemgo ist um 18.30 Uhr.

Der Gewinner der Partie trifft beim Finalturnier am 23. April in Hamburg auf Rekordsieger THW Kiel. Das zweite Halbfinale bestreiten Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg und der HC Erlangen.